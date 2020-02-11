Özcan Çosar Gülme´nin formülünü arıyor

Dinleyicilerini kahkalara boğan Coşar, "Cosa Nostra" isimli yeni gösterisiyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Tüm biletlerin şimdiden satıldığı yeni gösterisinde Coşar, ilim adamlarının ve kaşiflerin deli gibi kendi teorilerinin arkasından koştuklarını söylüyor. Bu nedenle Coşar da kendi teorisini geliştiriyor ve tüm dünyayı güldürebilmek için bir proje hazırlıyor. Bunun için, güldürerek anlattığı gösterisinde, insanlık tarihinde Gülme´yi analiz ediyor ve tüm insanları güldürecek bir formülün arayışına giriyor.

Coşar, ayrıca 24.2. günü Minden´de, 21.3. Coburg´da, 22.3. Bamberg´de ve 18.4 günü Karlsruhe´de sahne alacak.