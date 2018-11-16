Özcan'dan Adaylık Sinyali

16 Kasım 2018 Cuma 14:11



16 Kasım 2018 Cuma 14:11

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AK Partinin meclise sunduğu 'oda ve borsa başkanları için adaylık düzenlemesi' teklifini olumlu bulduklarını ifade ederek, yerel seçimlerde adaylık başvurusu için yeşil ışık yaktı.Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, AK Partinin meclise sunduğu oda ve borsa başkanları için 'adaylık' düzenlemesini değerlendirdi.Düzenleme ile birlik başkanları, birlik yönetim kurulu üyeleriyle oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerinin genel ya da yerel seçimlerde aday olup listeye girememesi ya da seçilememesi durumunda eski görevlerine geri dönebileceğini aktaran Özcan, halka içtenlikle yaklaşan oda ve borsa başkanlarının aday olmalarına engel olan kararın düzeltilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.Bu konuda geçmişte ciddi anlamda taleplerinin olduğunu vurgulayan Özcan, "Geçtiğimiz günlerde özellikle bu konuda kamuoyunun yakinen takip ettiği ve cevabını beklediği bir soru vardı. Burada yönetmeliğe göre oda ve borsa başkanları istifa edip aday olduktan sonra göreve dönemiyorlardı. Dolayısıyla bununla ilgili de kamuoyunda ciddi bir anlamda beklenti vardı. Merkezi hükümetimiz ve siyasi irade bununla ilgili kamuoyundaki bu beklentiye cevaben bir yasa teklifi hazırladı bu yasa teklifini de geçtiğimiz günler de meclise sundu. Dün akşam itibari ile oda ve borsa başkanlarının yerel yönetimlerde ve genel seçimlerde aday olduktan sonra seçilemedikleri takdirde veya aday gösteremedikleri takdirde tekrar göreve dönmeleri ile yasa bugün itibari ile yasallaşmış oldu. Bugünden itibaren oda ve borsa başkanları tüm Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin üyesi olan başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri isterlerse yerel yönetimlerde aday olabilir ve seçilemedikleri takdirde tekrar görevlerine iade edilebilecekler" şeklinde konuştu.Başkan Özcan, konuşmasında yerel seçimlerde adaylık sinyali de vererek, istenilmesi durumunda sorumluluktan kaçmayacağını ifade etti.Özcan, "Bizim buradaki pozisyonumuz tamamen bura AK Partinin yetkili organlarının yerelde ve genelde bu konuda vereceği karara bağlı. Bir görev tevdi edilirse biz de bu konuda görev almaya hazırız. Bize bu konuda büyük bir sorumluluk yükleyecek bir gelişme olursa böyle bir görev sunulursa biz de bu görevi en iyi, en güzel şekilde yapmaya layıkıyla da yerine getirmeye hazırız" diye konuştu. - MALATYA