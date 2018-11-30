Özcan Deniz, 4 Yıl Aşk Yaşadığı Fahriye Evcen'le Fotoğraf Paylaştı

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz 4 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Fahriye Evcen'in 'Evim Sensin' filminden bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

4 YILLIK ESKİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Geçtiğimiz mart ayında hamile olan sevgilisi Feyza Aktan ile dünya evine giren Özcan Deniz, kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı. Deniz, 4 yıl sevgili olduğu Fahriye Evcen'le olan bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Özcan Deniz'in kafa karıştıran fotoğrafının altına "Bu iyi olmadı, kıyamet kopabilir.", "Kıyamet is coming...", "Film bittikten sonra ayrılmanız çok üzücüydü.", "Akşam eve girebilirsin inşallah abi?", "Buralar karışacak.", "O ev yandı bitti kül oldu ama yine de sen bilirsin abi.", "İkiniz de evlisiniz. Niye böyle bir paylaşım yaptın şimdi?"

FAHRİYE'NİN FOTOĞRAFINI BEĞENMİŞTİ

Özcan Deniz geçen sene de Fahriye Evcen'in Instagram fotoğraflarını beğenmişti. Daha sonra da "Keşfette karşıma çıktı ve bir kaza sonucu beğendim. Umarım bu yanlış anlaşılmanın önüne geçebilirim." açıklamasını yapmıştı.

BİR DÖNEMLERİN GÖZDE AŞIKLARIYDI

Özcan Deniz ve Fahriye Evcen 2012 yılında, "Evim Sensin" adlı filmde başrolü paylaşmışlardı. Çift, filmin vizyona girmesinden kısa bir süre sonra 4 yıllık ilişkisini noktaladı.

Feyza Aktan ve Özcan Deniz

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen