Özcan Deniz'den Boşanma İddialarına Fotoğraflı Cevap!

Özcan Deniz'in Mart 2018'de evlendiği oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la boşanma aşamasına geldiği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından ikiliden açıklama ve fotoğraf ile geldi.

İDDİALARI FOTOĞRAF PAYLAŞARAK ÇÜRÜTTÜ

Sosyal medya sayfasından eşi Feyza Aktan'le birlikte fotoğrafını paylaşan oyuncu fotoğrafın altına ise "Yeterince açık mı." notunu düştü. Daha sonra da oğlu Kuzey Deniz'in de dil çıkardığı bir fotoğrafı da sosyal medya sayfasından paylaşan oyuncu, "Bu da bonus" notunu düştü.