Özcan Deniz'den kafa karıştıran Babalar Günü paylaşımı: Acımadan elimizden alındı!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile kariyerinin zirvesine tırmanan Özcan Deniz'den şaşırtan bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından Kuzey Deniz ile fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz kendi Babalar Günü'nü kutladı.

"ACIMADAN ELİMİZDEN ÇALINDI"

Eşi Feyza Aktan ile haklarında ayrılık haberleri çıkan Deniz'den kafaları karıştıran bir babalar günü paylaşımı geldi. Özcan Deniz hikayesinde "Elimizden acımadan bu günümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim..." cümlesi dikkat çekti. Özcan Deniz'in bu paylaşımı eşi ile ayrı oldukları için Babalar Günü'nde oğlunu göremediğine yorumlandı.