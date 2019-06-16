16.06.2019 15:13
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Özcan Deniz'den kafa karıştıran Babalar Günü paylaşımı: Acımadan elimizden alındı!

Eşiyle sık sık ayrılık haberleri çıkan Özcan Deniz'den dikkat çeken Babalar Günü paylaşımı geldi. Deniz'in "Elimizden acımadan bu günümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim" kelimesiyle kafaları karıştırdı.

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile kariyerinin zirvesine tırmanan Özcan Deniz'den şaşırtan bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından Kuzey Deniz ile fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz kendi Babalar Günü'nü kutladı.

"ACIMADAN ELİMİZDEN ÇALINDI"

Eşi Feyza Aktan ile haklarında ayrılık haberleri çıkan Deniz'den kafaları karıştıran bir babalar günü paylaşımı geldi. Özcan Deniz hikayesinde "Elimizden acımadan bu günümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim..." cümlesi dikkat çekti. Özcan Deniz'in bu paylaşımı eşi ile ayrı oldukları için Babalar Günü'nde oğlunu göremediğine yorumlandı.

Özcan Deniz'den kafa karıştıran Babalar Günü paylaşımı: Acımadan elimizden alındı!
İstanbullu Gelin Dizisi, Özcan Deniz, Babalar Günü, Magazin

YORUMLAR (2)
ULAN MOSSAD YEDİN DÜNYAYI HA:şakıroya yazık olmuş: kısa solukjlu muameleyle servetinin muteber bir kısmını garantilemişler
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  • KAZAN KIRAN :Bu kim şakiro kim yazık degilmi şakiroya bu lublen dir kendini bilmez in teki
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