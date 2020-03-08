Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Özcan Deniz'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
08.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:39
Ünlü isimler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini ifade etti. Bu isimlerden biri de Özcan Deniz idi. Özcan Deniz sosyal medyadan yaptığı 8 Mart paylaşımıyla herkesi şaşırttı.
ÖZCAN DENİZ'DEN TEPKİ ÇEKEN YORUM
"Eyy bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vs. eline yapışık telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın; şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan 'çalışan' kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla.
Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım."
Haberin Videosu :Ünlü isim Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Özcan Deniz, 8 Mart, Magazin
Yorumlar
Manşet
Haberler
Magazin
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Magazin
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Magazin
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı
Magazin
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
Magazin
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Magazin
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Magazin
İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü