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Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı

Özcan Deniz'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

08.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:39

Ünlü isimler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini ifade etti. Bu isimlerden biri de Özcan Deniz idi. Özcan Deniz sosyal medyadan yaptığı 8 Mart paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

ÖZCAN DENİZ'DEN TEPKİ ÇEKEN YORUM

"Eyy bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vs. eline yapışık telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın; şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan 'çalışan' kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla.

Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım."

Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Özcan Deniz, 8 Mart, Magazin
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