Özcan Deniz ve Aslı Enver, Gelen Ölüm Tehditleri Üzerine İsrail Gezisini İptal Etti

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin başrol oyuncusu Özcan Deniz, kendisine ve ailesinin hayatına yönelik tehditler aldığı gerekçesiyle İsrail gezisini iptal ettiği iddia edildi.

YAPIMCILAR: İPTAL OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

İsrail basında da yer alan haberlere göre iki gösteri için yaklaşık 22 bin bilet bir günde satılmıştı. 6- 7 Nisan'da İsrail'de yapılması beklenen gösterinin yapımcıları, "Tehditler konusu bizim için tuhaf değil. Özellikle bir Türk yıldızına gelince, hepimizin alıştığı bir gerçektir. 'İstanbullu Gelin' çılgınlığı sadece İsrail'de büyüyor ve İsrailli hayranları dünyanın en büyükleri arasında. Elbette konserler planlandığı üzere yapılacak" ifadelerini kullandılar.

Özcan Deniz, Gelen Ölüm Tehditleri Üzerine İsrail Gezisini İptal Etti">

ÖZCAN DENİZ İÇİN DELİ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İsrail'in Haaretz gazetesi, "Türkler geri döndü ve tüm İsrail'i kendilerine müptela ettiler" başlıklı bir yazıyla tüm ülkenin İstanbullu Gelin dizisine bağımlı hale geldiğine ve kadınların Özcan Deniz için deli olduğuna dikkat çekmişti.