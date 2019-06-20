Özcan Deniz ile boşanacağı iddia edilen Feyza Aktan kimdir?

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, bir yıllık ilişkilerini 2018 yılında resmileştirerek nikah masasına oturdu. Evlendikleri sırada hamile olan Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in boşanacakları öne sürülüyor. Peki, Feyza Aktan kaç yaşında, nereli? Feyza Aktan boyu kaç? Özcan Deniz kaç yaşında? İşte detaylar…

FEYZA AKTAN KİMDİR?

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart'ta sade bir törenle evlendi. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi.

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Şarkıcı ve oyuncu Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Elmadağ'da dünyaya geldi. Anne ve babası asıl memleketleri Ağrı'dan Ankara'ya göç ettiler. Özcan Deniz, beş yaşına kadar Ankara'da yaşadıktan sonra 1977 yılında ailesinin Aydın'a taşınmasıyla çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçti. 4 kardeşi vardır. Özcan Deniz, ilkokulu Aydın Halide Hatun ilkokulunda okudu ve eğitimine son verene kadar burada devam etti. Öğrenimi boyunca okuldaki aktivitelerde solist olarak yer alıyordu.

SES FESTİVALİNDE BİRİNCİLİK ELDE ETTİ

Şarkıcı, 1985 yılında ortaokul birinci sınıfta eğitimine son vermesiyle pazarda simit, limon, pide satmaktan inşaat işçiliğine, kaportacılık gibi birçok işte yer aldı. 13 yaşında İzmir'de şarkı söylemeye başladı. İzmir'den sonra Antalya'da da sahne alan Özcan, Antalya'dan sonra Aydın'ın Sultanhisar kasabasında düzenlenen ve sunuculuğunu Cenk Koray'ın yaptığı Geleneksel Ses Festivaline katılıp birincilik ödülünü aldı. Böylelikle Cenk Koray'ın tavsiyesi ile 1988 yılında İstanbul'a geldi ve bir sene burada kaldı. 18 yaşına geldiğinde İstanbul'dan ayrıldı ve Emrah, Öztürk Serengil gibi isimlerin yer aldığı bir turnenin elemanı olarak 1989 yılında Almanya'ya gider.

İLK SİNEMA FİLMİ 'ONA SEVDİĞİMİ SÖYLE' OLDU

Deniz, Almanya'da 1992 yılında ilk albümü olan "Yine Ağlattın Beni"yi çıkardı. Özcan Deniz, Hilmi Topaloğlu ile tanıştı ve ardından ''Meleğim"i piyasaya sürdü. 1994 yılında Türk Sinemasının duayenlerinden Memduh Ün'ün "Ona Sevdiğimi Söyle" adlı filminde oynayarak, ilk sinema filminde oynadı."Beyaz Kelebeğim" ve "Yalan" adlı albümleri birbirini takip etti. Özcan Deniz, 1997 yılında "Yalan mı" albümü ile başarı elde etmiş ve aynı yıl "Yalan mı" adlı dizi ile televizyon izleyicileriyle buluşmuştur. 1999 yılında öyküsünü kendisinin yazdığı "Aşkın Dağlarda Gezer" adlı dizi ile tekrar televizyon ekranlarına geldi. 2002 yılında "Asmalı Konak" dizisinde oynadı. 2004 yılında "Haziran Gecesi'', 2012 "Bir Zamanlar Osmanlı", 2013 yılında "Karagül" adlı dizilerde oynadı. 2013 yılında senaryosunu, başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği 3. sinema filmi "Su Ve Ateş"i yaptı.

FAHRİYE EVCEN İLE BİRLİKTELİK YAŞADI

Özcan Deniz, 1992 yılında Almanya'da Handan Deniz ile evlendi ancak 2002 yılında boşandı. 2008 yılından 2012 yılının ağustos ayına kadar dizi oyuncusu Fahriye Evcen ile birlikte oldu. 2018 yılında ise Feyza Aktan ile evlendi ve bir oğlu dünyaya geldi.