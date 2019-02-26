26 Şubat 2019, 19:36
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Özcan Deniz ile Eşi Feyza Aktan'ın Boşanma Aşamasına Geldiği İddia Edildi

Özcan Deniz'in 2 yıllık aşkın ardından 8 Mart 2018'de evlendiği oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la boşanma aşamasına geldiği iddia edildi.

Özcan Deniz'in 2 yıllık aşkın ardından 8 Mart 2018'de evlendiği oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la boşanma aşamasına geldiği iddia edildi.

Özcan Deniz ile Eşi Feyza Aktan'ın Boşanma Aşamasına Geldiği İddia Edildi">

MERAK KONUSU OLDU

UçanKuş TV'de ekrana gelen Magazin Merkezi programında gazeteci Bilal Özcan, ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in Feyza Aktan'ın boşanacağı yönünde duyumlar aldığını söyledi. Aralarında büyük yaş farkı olan çiftin neden ayrılacağı merak konusu oldu.

Özcan Deniz ile Eşi Feyza Aktan'ın Boşanma Aşamasına Geldiği İddia Edildi">

YANIT GELMEDİ

Öte yandan Aktan ve Deniz cephesinden iddialara henüz bir yanıt gelmedi.

8 Mart, Özcan Deniz, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (7)
.OZCNDNZ: Bunlarin mumu cocuk olana kadar yanar ve söner
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MİSTER NO: ÖZCAN KADINLARLA YAPAMAZ, O KADIN SEVMEZ, TERCiH DE ETMEZ.
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DOBRAADAM: bu ünlülerin evlilikler kısa genelde.
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REALİST: Ohhh beter olsunlar.
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ABUZER KÖMÜRCÜ: Çocuğu yaptı iyi nafaka koparır
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