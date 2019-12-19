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Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni, otobanda hız denemesi yaptı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni babasının lüks arabasıyla otobanda hız denemesi yaptı. Lüks araçla ibreyi 250'ye getiren 16 yaşındaki genç, sevinç çığlığı attığı anları sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

19.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:40

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in 16 yaşındaki oğlu D. Deniz sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesi yaptığı anların videosunu paylaştı.

İBRE 250'Yİ GÖSTERDİ

16 yaşındaki D. Deniz'in soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D. Deniz ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D. Deniz lüks otomobilde ibrenin 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı. Özcan Deniz ise menajerliğini yapan kardeşi Ercan Deniz'in oğlunun yaptığı hız denemesi için herhangi bir açıklama yapmadı.

KALP HASTASI KARDEŞİ ÖZCAN DENİZ'DEN DESTEK GÖREMEDİ

Özcan Deniz'in geçtiğimiz yıl kanserden vefat eden babası Sadık Deniz'in eski eşinden olan 22 yaşındaki kızı Gülcan Deniz, geçtiğimiz Eylül ayında yardıma muhtaç durumda olduğunu söyledi. Kalp hastası genç kız, abisi Özcan Deniz'den tedavisi için destek istediğini ancak geri dönüş alamadığını söyleyerek cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemişti.

Gülcan Deniz

Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni, otobanda hız denemesi yaptı

Özcan Deniz, Magazin


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