13.06.2019 19:44
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Özcan Deniz'in 3 günlük tatil için istekleri pes dedirtti!

29 Haziran'da Kıbrıs'ta konser verecek olan Özcan Deniz, ailesiyle de adada tatil yapacak. Oğlunun 4 bakıcısını da götürecek olan sanatçı, adaya adeta çıkarma yapacak.

Yıllar sonra Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özcan Deniz, istekleriyle şaşırttı. 29 Haziran'da konser verecek olan ünlü sanatçı; eşi Feyza Deniz, bir yaşındaki oğlu Kuzey ve annesini de yanında götürecek. Ünlü şarkıcı için 300 metrekarelik panoramik deniz manzaralı kral dairesi tahsis edildi. Ailesi ve oğlunun 4 bakıcısıyla konserden üç gün önceden Yavru Vatan'da tatil yapacak olan Deniz'in istek listesinde 6 suit oda ile 3 vito araç da var.

KATI KAPATTIRDI

Özcan Deniz hayranlarının sanatçıyla aynı katta konaklamak istemesi üzerine otel yönetimi, Özcan Deniz'in bulunduğu kattaki 16 odayı kapattı. Şarkıcının güvenliği için de 3 gün boyunca odasının kapısında özel korumalar nöbet tutacak. Ailesinin yanı sıra tatile oğlunun 4 bakıcısını da götürecek olan Özcan Deniz, her bir bakıcı için ayrı ayrı odalar tahsis edilmesini istedi. Şarkıcı, üç günlük tatilde kendisi ve ailesi için özel menü hazırlanmasını arzu etti. Tamamen organik beslenen Feyza Deniz için günler öncesinden menü hazırlığına başlandı.

Özcan Deniz'in 3 günlük tatil için istekleri pes dedirtti!
Kıbrıs, Özcan Deniz, Magazin

YORUMLAR (15)
ALİ YİLMAZ:Merak ediyorum bu kadar harcayan birisi ne kadar vergi ödüyor
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NUR:''Sonradan görme'' dedikleri tam da böyle bir sey iste!
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MIRMIR:Öbür dünyada seni 4 tane azrail seni bekliyor
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GÜL ŞENOCAK ATILGAN:Tam bir görgüsüzlük örneğidir.
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BRÜTÜS:Şaka gibi. Tam bir kara mizah
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