Özcan Deniz'in eşi Feyza Deniz'den boşanma iddialarını yalanlayan paylaşım geldi

15 ay önce Feyza Aktan'ın hamile olmasıyla aile arasında düzenlenen nikah töreniyle evlenen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in mutluluğuna gölge düştü. Deniz'in eşinden boşanma kararı aldığı iddia edildi.

BOŞANMA DAVASININ BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

Öyle ki sosyal medyada, Özcan Deniz'in yayın yasağı koydurduğu boşanma davasının belgesi olduğu iddia edilen görüntü, hızla yayıldı.

İDDİALARI YALANLAYAN PAYLAŞIM GELDİ

Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberlerinden sonra Özcan Deniz'in eşi Feyza Deniz'den, iddiaları yalanlayan bir paylaşım geldi.

"AŞIK OLDUĞUM ADAM"

Feyza Deniz eşi Özcan Deniz için "Hayat arkadaşım.. Aşık olduğum adam! Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin.. yerim hep başının üzeri oldu ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin" notuyla "Boşanmıyoruz" mesajını verdi.