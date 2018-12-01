Özcan Deniz'in Hesabından Paylaşılan Fahriye Evcen'li Fotoğrafı Ajansın Yayınladığı Ortaya Çıktı

Oyuncu Özcan Deniz, önceki gün 4 yıllık eski aşkı Fahriye Evcen'le fotoğraf paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğrafı Deniz'in değil hesaplarını yöneten ajansın paylaştığı ortaya çıktı.

4 YILLIK ESKİ AŞKIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Oyuncu Özcan Deniz'in Twitter hesabından Burak Özçivit'le evli olan ve bebek bekleyen eski sevgilisi Fahriye Evcen'le rol aldığı filmden bir fotoğraf paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğrafı Deniz'in değil sosyal medya hesaplarını yöneten ajansın paylaştığı öğrenildi.

"İÇERİKLER AJANSIMIZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR"

Konu hakkında açıklama yapan ajans, "Özcan Deniz'in Instagram hesabı dışındaki sosyal medya hesapları ajansımız tarafından profesyonel bir iş anlayışı ile yönetilmektedir. Bu hesaplarda Özcan Deniz'in yer aldığı ve adı geçtiği dizi, film, müzik ve diğer projelerinden üretilen içeriklerin düzenli ve periyodik aralıklarla paylaşımı ajansımız tarafından yapılmaktadır." dedi.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Özcan Deniz'in kafa karıştıran fotoğrafının altına, "Bu iyi olmadı, kıyamet kopabilir.", "Kıyamet is coming...", "Film bittikten sonra ayrılmanız çok üzücüydü.", "Akşam eve girebilirsin inşallah abi?", "Buralar karışacak.", "O ev yandı bitti kül oldu ama yine de sen bilirsin abi.", "İkiniz de evlisiniz. Niye böyle bir paylaşım yaptın şimdi?" gibi yorumlar yapılmıştı.

BİR DÖNEMLERİN GÖZDE AŞIKLARIYDI

Özcan Deniz ve Fahriye Evcen 2012 yılında, "Evim Sensin" adlı filmde başrolü paylaşmışlardı. Çift, filmin vizyona girmesinden kısa bir süre sonra 4 yıllık ilişkisini noktaladı.