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Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'e rekor teklif! Dudak uçuklatıyor

Şarkıcı Özcan Deniz'in Feyza Aktan'dan olan oğlu Kuzey'e bir yatak firmasından 2 milyon liralık reklam teklifi geldi. Teklife sıcak baktığı söylenen şarkıcının, alacağı ücreti oğlu için bankaya koyacağı iddia edildi.

20.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:12

Özcan Deniz, geçen yıl bir yatak firmasının reklamında oynadı. Reklam filminin yönetmen koltuğunda da oturan Özcan Deniz, çok kısa bir sürede satışları artırdı. İddialara göre rakamların yükselmesinden büyük memnuniyet duyan firma ise geçtiğimiz günlerde yeni bir reklam filmi için oyuncuyu tekrar aradı.

2 MİLYON LİRALIK TEKLİF

Takvim'in haberine göre, yeni reklam filminin bebek odası temalı olacağını belirten yetkililer, oyuncu ve oğlu Kuzey'e 2 milyon liralık teklif yaptı. Bu teklife sıcak bakan Özcan Deniz'in önümüzdeki günlerde Feyza Aktan'dan olan oğluyla ilk kez kamera karşısına geçmesi bekleniyor. İlk reklamdan tam 4 milyon lira aldığı konuşulan oyuncunun son kazancını da oğlu adına açtırdığı bir banka hesabına yatıracağı söyleniyor.

Dizi yapımcılığı da yapan Özcan Deniz, reklam filmlerinin yanı sıra 9 yıl aradan sonra döndüğü sahnelerden de para kazanıyor.

Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'e rekor teklif! Dudak uçuklatıyor

Feyza Aktan, Özcan Deniz, Yönetmen, Magazin


HABER YORUMLARI (24)
ZİYAA:Ne şanslı veletler var la.
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BOCUK:Booooooooo.......Kes lan tatavayı lavuk
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ADINIZI YAZIN:VAY BEEEEEE
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ZİYAA:Kapa çeneni mal
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DR:reklam icin para vermek yerine kaliteli maf yapsalar uygun fiat dan satilmasi daha mantikli ben resim de cocuk erkek var diye bir sey almam
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ALİME BİLİR:bazı çocuklar doğuştan şanlı
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SAKARYALI HATUN:Bende meşhur olmak istiyorum. :((((
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BALÇOVALI:Ayşegül SENİ SEVMİYORUM.Bitti.Hoşcakal.
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AYŞEGÜL:Sakın bir delilik yapıp intihar falan etme ha, hiç kimse için ölmeye değmez, öldüğünle kalırsın, hiç kimsenin umurunda olmaz, ağlarsa bir tek annen ağlar...
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BORNOVALI:Ula Ayşegül evli değilmi zaten ?
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13 0
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