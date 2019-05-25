25.05.2019 15:04
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Özcan Deniz'in Yıllar Önce Gusül Abdesti Alma Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı

Özcan Deniz'in 1999'da yer aldığı Aşkın Dağlar'da Gezer dizisindeki gusül abdesti sahnesi tekrar gündeme geldi. Deniz'in çıplak bir şekilde ay ışığıyla abdest alma görüntüsü sosyal medyayı yerinden oynattı.

Kariyerine türkücülükle başlayan daha sonra oyunculuğa adım atan Özcan Deniz'in, dizide yer alan bir sahnede istemeyerek cinsel ilişkiye girdikten sonra koşarak çırılçıplak dereye atlaması ve gusül abdesti alması, sosyal medyayı salladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Diziyi ve o sahneyi hatırlayamayan çoğu kullanıcı sahne hakkında yorum yağdırdı. Deniz'in bu sahnesi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"BEN DE ÇIPLAKTIM"

Deniz 2006'da verdiği bir ropörtajda söz konusu sahneyle ilgili şunları söylemişti: Elimde bir öyküm vardı. Aşkın Dağlarda Gezer. Onu televizyona dizi yapmıştık. O dizinin bir sahnesi vardı. Birlikte olmamam gereken biriyle beraber oluyor ve kendimi günahkar hissediyordum. Dereye koşuyorum, dere kurumuş ama ben gusul abdesti alacağım. Ay ışığı vuruyor ve ben ışıkla orada abdest alıyorum. Son derece estetik sinema görseli olarak büyük bir sahneydi. Tabii ben de çıplaktım."

Özcan Deniz'in Yıllar Önce Gusül Abdesti Alma Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı Özcan Deniz, Magazin


YORUMLAR (21)
DÜRBÜNLÜ: gereksizlerle ilgilenmiyorum.
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MURO 1: SOYTARI
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KAFANA TAKMA: SUKACAR BIRYERINE OZCAN SIVIYLA UGRASMA
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ÖZCAN DENIZDEN GICIK ALAN BİRİ: su yoksa toprakla abdest alması gerekıyordu. . . ayy cok estetık
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RESUL BOZAN: Böyle hurafelerle uğraşıyorlar herhalde başka uğraşacak bir şey bulamıyorlardır.
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