Özcan Türkmen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA ALAŞEHİR belediye başkan adayı olan Özcan Türkmen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA ALAŞEHİR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Özcan Türkmen isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA ALAŞEHİR adayı Özcan Türkmen kimdir? BTP MANİSA ALAŞEHİR adayı Özcan Türkmen yüzde kaç oy aldı?

Özcan Türkmen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA ALAŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Özcan Türkmen ALAŞEHİR ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. ALAŞEHİR ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Özcan Türkmen adlı BTP adayı toplamda 179 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA ALAŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.