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Özçekim yaparken kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Kayseri'de arkadaşıyla özçekim yapmak isterken kayalıklardan düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

04.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:46
Kayseri 'de arkadaşıyla özçekim yapmak isterken kayalıklardan düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.
Talas ilçesi Derevenk Viyadüğü etrafında Yunus V. (30) arkadaşıyla yürüyüşe çıktı. Kayalıkların olduğu yerde arkadaşıyla özçekim yapmak isteyen Yunus V. (30), bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.
Arkadaşının 112 Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerine, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan Yunus V, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yunus V'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Özçekim yaparken kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Talas, Güncel

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Özçekim yaparken kayalıklardan düşen kişi yaralandı
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