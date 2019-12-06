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Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, asgari ücret konusunda beklentileri karşılayacak bir rakamın tespit edilip açıklanması gerektiğini bildirdi.

06.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:10Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, asgari ücret konusunda beklentileri karşılayacak bir rakamın tespit edilip açıklanması gerektiğini bildirdi.
Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor başkanlığı yapan Metin Türker'i anma töreni için Karabük'te bulunan Değirmenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, asgari ücretin 'de yaklaşık 25 milyon kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.
Hak-İş Konfederasyonu olarak asgari ücret tespit komisyonuyla ilgili itirazları olduğunu ve bu itirazın devam ettiğini belirten Değirmenci, "Çünkü bir tek konfederasyonun komisyonda bulunuyor olması bütün çalışanları temsil ediyor anlamına gelmiyor. Bizim itirazlarımız devam ederken Türk-İş Genel Başkanı bir açıklama yaptı ve dedi ki 'DİSK'in ve Hak-İş'in görüşlerini alacağız.' Bu görüşlerle ilgili bize söylemin ötesinde bir adım atılmış değil." dedi.
Asgari ücretin her zaman yılın son gününe doğru belirlendiğini dile getiren Değirmenci, şunları kaydetti:
"Asgari ücretin ne kadar olacağını herkes az çok biliyor. Asgari ücrete yüzde 50 zam da yapsanız Türkiye'nin gerçekleri ortada ama işletmelerin de sorunlarını dikkate almak lazım. Buna göre ortaklaşa bir rakamın, beklentileri karşılayacak bir rakamın tespit edilip açıklanması lazım. Hükümetin, asgari ücretle işçi çalıştıran işletmeler ve toplu sözleşmenin uygulandığı işletmeler olmak üzere ayırarak bir değerlendirme yapması lazım. Vergi indirimi ve sigorta primi gibi konularda toplu sözleşmeli çalışanların olduğu işletmelere destek olması lazım."
Değirmenci, devletin, işveren üzerindeki vergi ve sigorta yükünden fedakarlık yapması gerektiğini savunarak, yüzde 15 vergi dilimine giren çalışanların yıl sonuna kadar ücretlerinin yüzde 30'unun vergi kaybıyla ellerinden gittiğini söyledi.
15 yıldır kıdem tazminatıyla ilgili sıkıntıları konuştuklarını belirten Değirmenci, "Biz her şeyden taviz veririz ama kıdem tazminatımızdan taviz vermeyiz. Bizim ondan başka birikimimiz yok." ifadesini kullandı.

Asgari Ücret, Türkiye, Hak İş, Güncel

Kaynak: AA

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