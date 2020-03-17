Özçelik-İş Sendikası'ndan Hatsu'ya ziyaret
Özçelik-İş Sendikası İskenderun Şube Sekreteri Murat Kayış, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(HATSU) Genel Müdürü Mehmet Çaparali'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
17.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:48
HATSU'nun sağlık ve gelecek adına yaptığı projeleri yakından takip ettiklerini belirten Kayış, HATSU'nun Hatay 'ı her zaman bir bütün olarak ele alıp çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade ederek, Hatay'ın altyapı yönünde ciddi düzeyde mesafe aldığını kaydetti.
HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali yaptığı kısa konuşmada ise, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla hizmetleri bir bütün olarak yapma mücadelesi içinde olduklarının altını çizdi.
Çaparali, sağlıklı gelecek ve temiz çevre için ciddi adımlar atıldığına dikkat çekerek, yapacağımız hizmetleri ve atacağımız bütün adımları yarınları düşünerek hep birlikte attıklarını vurguladı.
Kaynak: Bültenler
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