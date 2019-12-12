Haberler » Güncel » Özçelik-İş Sendikasından üyelerine hediye dağıtımı - Haber

Özçelik-İş Sendikasından üyelerine hediye dağıtımı

Özçelik-İş Sendikası, kadın kol çantası dağıttı.

12.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:16Özçelik-İş Sendikasından üyelerine hediye dağıtımı
Özçelik-İş Sendikası, kadın kol çantası dağıttı.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, sendikal çalışmalar içerisine aileleri de dahil etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.
Değirmenci, "Kadın üyelerimiz ve erkek üyelerimizin eşleri için kaliteli ve şık kadın kol çantası veriyoruz. Bu uygulama sosyal sendikacılık anlayışının bir parçası. İmzaladığımız toplu iş sözleşmeleriyle veya uygulamaya koyduğumuz projelerle üyelerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Hediye dağıtımlarımızın, üyelerimizi küçük de olsa mutlu etmenin bir başka yolu diye düşünüyoruz. Üyelerimizi ve ailelerini mutlu eden, onları huzura kavuşturan ne proje varsa hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:56 Kocaeli'den Çorum'a uzanan projeyle "doğa dostu" enerji tesisi kurdular - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:55 DEAŞ'ın infazlarından sorumlu tutulan terörist yakalandı - Haber
16:54 Tokat Valisi Balcı ve milletvekillerinden Bakan Yardımcısı Alpaslan'a ziyaret - Haber
16:50 Ahlatcı'dan zehirlenen öğrencilere ziyaret - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
12.12.2019 16:57:22