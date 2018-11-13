ÖZDEBİR Sınavı Birincisi Başaran Koleji'nden

Kırıkkale'de eğitim sistemi ve akademik çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Özel Başaran Koleji başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tüm Türkiye'de üniversiteye hazırlanan öğrenciler tarafından oldukça önemsenen ve birçok üniversiteye hazırlık öğrencisinin girdiği ÖZDEBİR Türkiye geneli deneme sınavında Türkiye 1.si Başaran Kolejinden Ramazan Burak Güler oldu.

Sınava giren on binlerce adayı geride bırakarak Türkiye birincisi olan öğrenci için okulunda bir kutlama töreni de gerçekleştirildi. Sınavda birinci olan öğrenciyi öğretmenleri ve arkadaşları alkışlarla kutlarken okulun Genel koordinatörü Coşkun Apaydın kendisine okuldaki başarısının karşılığı olarak Başaran Belgesini ve ödülünü takdim etti.

Türkiye'de Ses Getirmeye Hazırlanıyoruz

Okulda gerçekleştirilen törene katılan Özel Başaran Koleji kurucusu Onur Başaran da öğrencisi Ramazan Burak Güler'in başarısı ile ilgili konuştu. Başaran, 'Başaran Koleji olarak geçen sene Türkiye 238.si ve Kırıkkale birinciliği başarısı elde ettik. Şimdi ise bunun gibi önemli sınavlarda başarılarımızı sürdürüyoruz. Bu sınavda Ramazan Burak Güler Türkiye birincisi oldu. Ama bunun yanında okulumuzdan 8 öğrencimiz ilk 100'de yer alıyor. ÖZDEBİR gibi önemli bir sınavda ciddi bir başarı. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğüne daha önce seslendiğim gibi yine söylüyorum. Bizim önümüzü açıp bize destek olursanız 3 sene içerisinde Türkiye derecesi çıkaracağımıza eminiz. Şimdiden başarının ayak sesleri gelmeye başladı. Bu başarıyı yakalayan ve sürdürecek olan tüm öğrencilerimizi kutluyorum.'' diye konuştu.