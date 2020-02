Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Sanayi odası işbirliği ile gerçekleşen "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika)" projesi kapsamında, Alman Kalkınma Bankası işbirliği ile iş arayan Türk ve geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik istihdam odaklı faaliyetlerin tanıtılması amacıyla "Ankara İstihdam Toplantısı" yapıldı.ASO Zafer Çağlayan Meclis Toplantı salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ise "Proje ile 2 bin kişiye bile olsa yeni iş imkanları oluşturulmasını oldukça önemsiyoruz" ifadelerini kullanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Mustafa Kemal Akgül ise konuşmasında dijital dönüşümün oluşmasının bir kültür olduğunun önemini belirtti.Özdebir: "Tüm dijital dönüşüm stratejilerinin temelindeki amaç dijital bir kültür oluşturmaktır"Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin sanayicilere örnek olacak bir fabrika olmanın ötesinde bir felsefesi bulunduğunu belirten Başkan Özdebir, "Bu felsefenin en temelinde verimlilik yatmaktadır. Türkiye gibi oldukça sınırlı kaynaklar ile rekabetçi üretim yapmak durumunda olan bir ülkenin kaynaklarını, verimliliği ve etkinliği çok daha hızlı bir şekilde artıracak başkaca alanlara yatırması gerekmektedir. İsmine 4. Sanayi devrimi, dijitalleşme ya da başka ne dersek diyelim, "üretim süreçlerinin" yeni baştan ele alındığı bir dönemde verimliliğimizi artıracak her türlü yenilik bizim için önemlidir. Bugün model fabrikamız verimlilik ve dijitalleşmeye ilişkin sanayicilerimize bir vizyon sunmaktadır. Tüm dijital dönüşüm stratejilerinin temelindeki amaç dijital bir kültür oluşturmaktır. Rekabetin sürekli arttığı bir ortamda, şirketlerimizin hızla yol almasını sağlayacak en önemli unsurların başında bu gelmektedir. Ancak unutulmaması gereken nokta, dijital kültürün bir anda oluşmayacağıdır. Bunun için zihinsel bir dönüşüm, bütüncül bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Model fabrikamız bu dönüşüm sürecinde hızlandırıcı bir rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı."Proje ile 2 bin kişiye bile olsa yeni iş imkanları oluşturulmasını oldukça önemsiyoruz"ASO olarak yenilikçilik, girişimcilik ve verimlilik konularını her zaman ön planda tutmaya çalıştıklarının altını çizen Başkan Nurettin Özdebir, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:"Projemizin bir diğer paydaşı olan Alman Kalkınma Bankası tarafından sağlanan ek finansman ile Ankara, Kayseri ve Konya'daki Model Fabrika çalışmalarına da destek verilmiştir. Proje kapsamında ayrıca Ankara, Konya ve Kayseri'de iş arayan yarısı Suriyeli olmak üzere 2 bin kişinin, İŞKUR ile işbirliği içerisinde işe yerleştirilmesi de hedeflenmektedir. Oluşturulacak bu istihdamda yalnızca işe uygun personelin yerleştirilmesi değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik adaptasyon kapsamında Suriyeliler'in meslek edinmeleri de hedeflenmektedir.ASO Sürekli Eğitim Eğitim Merkezimiz ihtiyaç duyulan alanlarda hem Türk hem Suriyeli göçmenlere meslek edindirme ya da mesleki gelişim programları uygulayacak, böylelikle istihdam edilmelerini kolaylaştıracaktır. Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeliler de bu süreçte kayıtlı bir şekilde ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaklardır. OECD ülkeleri içerisinde en düşük istihdam seviyesine sahip, özellikle de istihdam kabiliyeti zayıflamış olan ülkemizde; uygulamaya koyduğumuz proje ile 2 bin kişiye bile olsa yeni iş imkanları oluşturulmasını oldukça önemsiyoruz.Model fabrikayla başlayan 'verimli üretim' odaklı projemiz de, 2 bin kişinin kendilerine en uygun işe yerleştirilmesi ile birlikte 'verimli istihdam' odaklı olarak yoluna devam edecektir. Bu istihdam bileşeninde bize özel istihdam bürosu yetkisi de olan United Works firması destek olacaktır. Ankara Sanayi Odası olarak Türkiye'nin gerçek gündemi olduğunu düşündüğümüz yenilikçilik, girişimcilik, verimlilik konularını her zaman ön planda tutmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin yeni bir büyüme hikayesine ihtiyacı olduğunu söylerken aslında bambaşka şeylerden bahsetmiyoruz. Çok basit bir şekilde Türkiye'nin yeni büyüme hikayesinin temelinde yer alması gereken unsur verimlilik olacaktır. İşte bu ve benzeri projeler neticesinde meydana gelecek verimlilik artışları uzun vadede ekonomimizin büyüme motoru olarak karşımıza çıkacaktır."Akgül: "Türkiye'de son 20 yılda hizmet sektöründe önemli bir ivme kazandı"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Mustafa Kemal Akgül, "Türkiye'de son 20 yılda hizmet sektöründe önemli bir ivme kazandı. Ancak burada sanayinin özellikle yüksek teknolojiye dönüşmesiyle elde edilecek kazanımlar en az hizmet sektörü kadar önümüzdeki yıllarda daha anlamlı olacaktır. Ülkemizin hem uluslararası rekabet hemde kendi yüksek teknolojisini oluşturması yönündeki gayretleri özellikle madencilik, petrol, deniz, iklimlendirme gibi konularda artarak sürecektir. Çünkü, yüksek teknoloji daha çok bu konulara evrilecektir. Bakanlığımız bir çok uygulamalarıyla sanayicimizin rekabette bir işin yapılmasında ve dönüşümündeki bütün mazeretleri yok edilmesi yönünde hakikatten önemli çabalar göstermektedir. Bunlardan bir tanesinde uygulamalı yetkinlik yada kapasite geliştirme ve dijital dönüştürme merkezleridir. Başkanın dediği gibi, dijital dönüşümün oluşması bir kültürdür" ifadelerini kullandı.Açılış konuşmalarının ardından toplantı sunumlar ile devam etti. - ANKARA