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Özdemir: "Basın mensupları, zor şartlarda çalışarak mesleklerini icra ediyor"

Eğitim-Bir-Sen Karaman Şubesi, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

11.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:32Özdemir:
Eğitim-Bir-Sen Şubesi, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Düzenlenen programda konuşan Eğitim-Bir-Sen Karaman Şubesi Başkanı Yunus Özdemir, "Basın mensuplarımız, kar kış, yağmur çamur, soğuk sıcak demeden oldukça zor şartlarda, gece gündüz fedakarca çalışarak mesleklerini icra etmektedir. Doğal afetlere maruz kalmak, kaza geçirmek, hastalanmak, yaralanmak, kaçırılmak, tutsak edilmek, işkence görmek, rehin alınmak, hatta öldürülmek gibi tehlikeleri göğüsleyerek bize doğru ulaştırmak için ter akıtan basın çalışanlarımız, her kademede her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Sağlıklı, doğru iletişim ve demokratik gelişme adına çok şey borçlu olduğumuz basın ve basın çalışanlarımızın şeffaf, özgür, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı bir anlayışla çalışması, mesleğe daha fazla saygınlık ve önem kazandırmıştır, kazandıracaktır" dedi. Başkan Yunus Özdemir, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Program günün anısına çektirilen toplu fotoğrafla sona erdi. - KARAMAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Eğitim Bir Sen, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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