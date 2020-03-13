Özdemir: "Belediye olarak gerekli tedbirleri aldık"
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, korona virüsüne karşı bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.
13.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:02
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, korona virüsüne karşı bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında düzenlenen toplantıda Havza İlçe Sağlık Müdürlüğünden bir ekip ile birlikte Havza Belediyesi'nin ilgili birimleri ile korona virüsüne karşı alınabilecek tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan toplantıda dezenfeksiyon çalışmaları, eğitim programları gibi konular konuşuldu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir belediye olarak korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına başlanacağını belirterek, "Belediye olarak gerekli tedbirleri aldık. İlçe genelinde park, otobüs durakları ve halkın yoğun kullandığı alanlarda çalışmalar yapılacak. Bu konunda belediyemiz bünyesinde kurulan ekibimiz ile diğer kurumlarımızda da dezenfeksiyon çalışmalarına destek vereceğiz. Bunların yanı sıra personelimize genel hijyen ve korona virüsü konulu eğitimler verilecek. Belediye olarak stoklarımızda gerekli miktarda dezenfeksiyon bulunmakta" dedi.
Toplantıya Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Temzilik İşleri Müdürü Zeki Kurt ve İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları katıldı. - SAMSUN
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında düzenlenen toplantıda Havza İlçe Sağlık Müdürlüğünden bir ekip ile birlikte Havza Belediyesi'nin ilgili birimleri ile korona virüsüne karşı alınabilecek tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan toplantıda dezenfeksiyon çalışmaları, eğitim programları gibi konular konuşuldu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir belediye olarak korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına başlanacağını belirterek, "Belediye olarak gerekli tedbirleri aldık. İlçe genelinde park, otobüs durakları ve halkın yoğun kullandığı alanlarda çalışmalar yapılacak. Bu konunda belediyemiz bünyesinde kurulan ekibimiz ile diğer kurumlarımızda da dezenfeksiyon çalışmalarına destek vereceğiz. Bunların yanı sıra personelimize genel hijyen ve korona virüsü konulu eğitimler verilecek. Belediye olarak stoklarımızda gerekli miktarda dezenfeksiyon bulunmakta" dedi.
Toplantıya Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Temzilik İşleri Müdürü Zeki Kurt ve İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları katıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Sebahattin Özdemir, Havza, Güncel
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