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Özdemir: "Bu günlerden birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağız"

Meclis üyeleri ile video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştiren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bu günlerden birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağız" dedi.

09.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:21
Özdemir:
Meclis üyeleri ile video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştiren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bu günlerden birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağız" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi tarafından mahallelerde dezenfeksiyon çalışması devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde devam eden ve gece yapılan çalışmalara kapsamında 25 Mayıs ve 19 Mayıs Mahallelerinde Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı dezenfeksiyon ekibi tarafından sokak sokak çalışma gerçekleştirildi.

25 Mayıs Mahallesi Muhtarı Sedar Çelik yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "Mahalle sakinlerimiz Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Belediyemiz bu kadar özverili bir çalışma yürütürken halkımızın da kendi tedbirlerini almaları ve tüm çalışanlara bu şekilde destek olmaları işleri kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Video konferans aracılığıyla bilgilendirdi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediye meclis üyeleri ile video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirerek korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmaların ilk gününden bu yanan aralıksız devam ettiğini belirterek, "İlgili birimlerimiz halkımızın sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam etmekte. Yine belediye olarak üzerimize düşen konularda gerekli tedbirler alınarak ivedilikle uygulandı ve uygulanamaya devam edilmekte. Belediye meclis üyeleri olarak ta sizlerin üzerinize düşen görevleri yaptığınızı biliyoruz. Sizleri bilgilendirmek için video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştireceğiz. Bu günlerden birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağız" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir daha sonra belediye meclis üyelerinin talep ve önerilerini dinledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Sebahattin Özdemir, Havza, Politika
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