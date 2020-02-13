Özdemir'den Sağlık Müdürüne teşekkür

Sağlık-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir,"Sağlık Sen olarak Danıştay 'a açtığımız dava neticesinde döner sermayelerde hazine payı % 15'den, % 1'e düşürülmüştü. Sağlık Bakanlığı Ocak ayından itibaren alınan mahkeme kararı neticesinde döner sermaye dağılım oranını güncellemiş ve % 46'ya kadar dağıtma yetkisi verilmişti. Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube olak İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne yapmış olduğumuz başvuru neticesinde İl Sağlık Müdürümüz D. Mehmet Burak Öztop başkanlığında yapılan başhekimler toplantısında hastanelerin döner sermaye komisyon kararına il müdürlüğü tarafından uyulacağı vurgulandı. Bu karar neticesinde şubemize bağlı bir çok hastanemizde döner sermaye komisyonlarından % 45 ve % 46 oranında dağıtım yapıldığı ve hastanelerin almış olduğu komisyon kararına da il müdürümüzün onayladığı bilgisine ulaştık" şeklinde konuştu.

Özdemir, Hastanelerde döner sermaye komisyonları yapılan seçimle seçildiğine dikkat çekerek,sendika olarak komisyonların almış olduğu karara da saygı duyduklarını ifade etti.

Şube Başkanı Özdemir açıklamasında şu ifadeler yer verdi; "Sendikamızın kazanımı sayesinde döner sermaye oranlarının komisyon kararı neticesinde artırılması ile son dönemlerde yaşanan döner sermaye krizine bir nebzede olsa eskiye nazaran daha iyi bir ücret alınacaktır. Yaptığımız başvuruya olumlu bir yanıt aldığımızdan dolayı Destek Hizmetleri Başkanımız Engin Basmacı'ya ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Burak Öztop'a teşekkür ediyorum. Sağlık-Sen olarak mücadelemiz sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının daha iyi seviyeye çıkarılması için mücadeleye devam edeceğiz."