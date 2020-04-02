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Özdemir: "Halkımız rahat olsun"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, korona virüsü hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Bizler çalışmalarımıza devam ediyoruz.

02.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:07
Özdemir:
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, korona virüsü hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Bizler çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımız rahat olsun" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Dezenfeksiyon ekibi tarafından 25 Mayıs, Karşıyaka, Yeni Mescit ve İcadiye Mahallelerinde cadde ve kaldırımlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Ayrıca dezenfeksiyon ekibi tarafından Belediye Binasında da dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, korona virüsü hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Bizler çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımız rahat olsun. Bizlerin gayreti kadar halkımızda alınan tedbir ve yapılan uyarılara riayet ederse bu sıkıntıda ortadan kalkacaktır. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden işlerinin başında. Bir kez daha başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma, güvenlik güçlerimize ve görevlilere halkımız için yapmış oldukları fedakarca çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sebahattin Özdemir, Havza, Güncel
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