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Özdemir: "Halkımızın yaşam standardını yükseltmek için çalışıyoruz"

Kırsal mahalleleri ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

18.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:49
Özdemir:
Kırsal mahalleleri ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Yazıkışla, Mesudiye ve Doğançayır Mahallelerini ziyaret ederek burada mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek istek ve taleplerini dineldiler.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir amaçlarının her mahalleye eşit hizmet götürmek olduğunu belirterek, "Gerek Büyükşehir Belediyemiz gerek ise Havza Belediyesi olarak 2020 yılı için çalışma planlarımızı hazırladık. Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu yıl Havzamızda önemli hizmetleri halkımız ile buluşturacağız. Tüm mahallelerimize eşit hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın rahatı bizim rahatımız" diye konuştu.

Ziyaretlerde Özdemir'e Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Havza Şube Müdürü Burak Görmüş ve Havza Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Arif Şahin eşlik ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Sebahattin Özdemir, Doğançayır, Mesudiye, Havza, Politika

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