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Özdemir mahalle ziyaretinde bulundu

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Yeşilalan ve Erikbelan mahallelerini ziyaret etti.

14.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:50Özdemir mahalle ziyaretinde bulundu
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında ve Erikbelan mahallelerini ziyaret etti.
Özdemir, Erikbelan Mahallesi'nde bulunan Erikbelan İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan Özdemir, "Yarınlar sizlere emanet. Bu emanete sahip çıkabilmeniz için çok çalışmanız lazım." dedi.
Daha sonra Yeşilalan Mahallesi'ne giden Özdemir, mahalle muhtarı Şerif Altınışık ve mahalle sakinleri ile görüştü.
Kırsal mahallelerdeki yaşam standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını vurgulayan Özdemir, "Elimizden geldiğince mahallelerimize hizmet götürme çabası içindeyiz. Ekiplerimiz ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. 2019 iş planı sonuna gelindi. 2020 yılı için planlamalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." dedi.
Ziyaretlerde Belediye Meclis Üyesi Ekrem Gümüşçü ve Destek Hizmetler Müdürü Arif Şahin de bulundu.

Sebahattin Özdemir, Yeşilalan, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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