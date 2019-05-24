Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri Haziran Ayında Verilecek

Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği tarafından bu sene ikincisi düzenlenen Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri 9 Haziran 2019 Pazar günü Kültürpark İzmir Sanat'ta verilecek. Türk tiyatrosunun yaşayan en önemli değerlerinden, yazar, yönetmen, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nın kurucusu değerli Prof. Dr. Özdemir Nutku adına on altı branşta verilen ödüller, sekiz aylık bir oyun izleme sürecinin sonunda akademisyen, yönetmen, oyuncu, tasarımcılardan oluşan ve başkanlığını Prof. Dr. Hülya Nutku'nun yaptığı yedi kişilik bir jüri tarafından belirlendi. Ege bölgesi kapsamında yapılan ve hem Özdemir Nutku'nun ismini nesilden nesile taşımak için, hem de bölgede ki sanatsal çıtayı yukarılara taşımak için yapılan ödüllere bu sene çok yoğun bir katılım sağlandı. 47 oyunun girdiği yarışmada on altı dalda üçer aday seçildi. Geçen sene Hüseyin Avni Danyal'a verilen Özdemir Nutku Emek ödülü ise bu sene hocanın öğrencisi ve aynı zamanda İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçısı İbrahim Raci Öksüz'e verilecek. Özdemir Nutku Bölge Özel Ödülü de Akdeniz Bölgesi/ Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na verilecek. Hem İzmir'den hem de bölgeden özel, belediye tiyatrolarının katıldığı ödül töreninin sonuçları 9 Haziran 2019'da Kültürpark İzmir Sanat'ta yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

Ödülle ilgili konuşan Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri Koordinatörü Metin Güler, "Hocamızın ülke tiyatrosuna kattığı değeri, verdiği emeği ve varlığının değerini kendimize iz yaparak hazırlanıyoruz geceye. Özellikle ödüllendirme noktasında çok hassas olmaya özen gösterdik. Başta jürimiz olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler