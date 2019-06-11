Özdemir Nutku Tiyatro Ödüllerinde coşkulu galayla son buldu

Bu yıl 47 oyunun girdiği yarışmada 16 dalda ödüller verildi

Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği tarafından bu sene ikincisi düzenlenen Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri 9 Haziran 2019 Pazar günü çok kalabalık bir katılım ile Kültürpark İzmir Sanat'ta sahipleriyle buluştu. Görkemli gecede aday ekipler dışındaİzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk ve çok sayıda öğretim üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Protokol Müdürü Lütfü Ünal, sanatçı Orhan Alkaya, yazar sinema eleştirmeni Vecdi Sayar, sanatçı Mehmet Özgür, Tiyatro Gazetesi kurucusu Nazif Uslu ve salonu dolduran tiyatro emekçileri Özdemir Nutku'yu yalnız bırakmadı.

İzmir Sanat'ın bahçesinde müzik eşliğinde kokteyl ile başlayan gece Özdemir Nutku'nun hayat öyküsüyle sahneye taşındı. Kıvanç Hekim'in sunumuyla başlayan ve Jüri başkanı Prof. Dr. Hülya Nutku'nun dilek ve temenni içeren açılış konuşmasından sonra Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Başkanı ve Ödül Koordinatörü Metin Güler jüriye ve ödül sekreterine birer teşekkür şilti sundu. Sonrasında videolar eşliğinde ödül törenine geçildi. Ödüllerini alan sanatçıların heyecanlarını gizleyemediği ve çığlıklar eşliğinde ödüllerine kavuştuğu gecede Cem İdiz'in piyanosuna Elif İdiz ve Ercüment Birsel eşlik etti. Utku Haser ise hocanın şiirini seslendirdi.

Türk tiyatrosunun yaşayan en önemli değerlerinden, yazar, yönetmen, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nın kurucusu değerli Prof. Dr. Özdemir Nutku adına 16 branşta verilen ödüller, sekiz aylık bir oyun izleme sürecinin sonunda akademisyen, yönetmen, oyuncu, tasarımcılardan oluşan ve başkanlığını Prof. Dr. Hülya Nutku'nun yaptığı yedi kişilik bir jüri tarafından belirlendi. Ege bölgesi kapsamında yapılan ve hem Özdemir Nutku'nun ismini nesilden nesile taşımak için, hem de bölgede ki sanatsal çıtayı yukarılara taşımak için yapılan ödüllere bu sene çok yoğun bir katılım sağlandı. 47 oyunun girdiği yarışmada 16 dalda ödüller verildi. İzmir değer Ödülü Tiyatrohane'ye verildi. Geçen sene Hüseyin Avni Danyal'a verilen Özdemir Nutku Emek ödülü ise bu sene hocanın öğrencisi ve aynı zamanda İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçısı İbrahim Raci Öksüz'e verildi.Özdemir Nutku Bölge Özel Ödülü de Akdeniz Bölgesi/ Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in telgraf yolladığı gecenin sonunda kendisine iletilmesi için sevgili Lütfü Ünal'a bir ödül verildi. Ayrıca kütüphane için bir koli kitap hediye edildi. Gecenin sonunda konuşan Özdemir Nutku; "Büyük sanatçılar mütevazı olur. Alçakgönüllü olur. Herkesi çok seviyorum. Çünkü tiyatro yapan insanları seviyorum." dedi. Ödülle ilgili konuşan Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri Koordinatörü Metin Güler ise; "Tiyatronun doğduğu topraklardan dünya tiyatrosuna ışık tutmak bizim borcumuz. O ışığın kaynağı ise çok uzaklarda değildi zaten. Özdemir Nutku'ydu. Bizler sadece o ışığın önünde ki duvarları yıkıyoruz. Başta jürimiz olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler