Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, hakem eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi.Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brand & Sport Summit 2019'a katılan Özdemir, hakem hataları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) konusundaki tartışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Federasyon bünyesinde çok sayıda kurulun çalıştığını ve bunlardan birinin de Merkez Hakem Kurulu olduğunu hatırlatan Özdemir, "Tecrübeli bir hakemin maçta yaptığı hatayı kabul edemiyorum." dedi.Sezon başından beri yönetimlerinden dolayı hakemlere kaç puan vereceği yönündeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Bütün maçları düşündüğümde 10 üzerinden 7'yi geçmez. 6,8 aldığınızda iyi bir not olmaz. Ben hemen hemen iyiye yakın not verdim. Önümüzdeki günlerin daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.VAR sistemi ve Türk hakemlerinin eleştirildiğini tekrarlayan Özdemir, "VAR sistemimizi ve hakemlerimizi beğenmesek de UEFA, kademe atlatacağı semineri Riva'da yaptı. 10 güne yakın kamp yaptılar. Aldıkları eğitim sonucunda hakemlerin kademeleri bizdeki seminerlerde belli olacak. UEFA, VAR sistemimizi beğeniyor. Maçlarımızdaki hakem hatalarını UEFA hakem komitesi de izliyor. Hakemlerimize kademe atlatıyor veya başka görevler veriyor." ifadelerini kullandı."VAR'ı tereddütsüz kullanmaları gerekiyor"Geçen sezon hakemlerin sık sık VAR'a başvurmasının eleştirildiğini hatırlatan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:"115 dakika oynanan maçlarımız oldu. Çok VAR'a gidiliyor diye tenkit edildik. MHK, bu sene UEFA'nın VAR'a gitme prensibini birebir uygulamaya başladı. Hakemlerimiz biraz daha fazla VAR'a giderse kamuoyunun vicdanını rahatlatacak önemli kararlar almış olabilirler. Geçenlerde bir maçtaki pozisyonda hakem 'devam' kararı verdi. Bütün kamuoyu VAR'a gitmediği için eleştirdi. Hakemler adaleti dağıtıyor. Her takımın ve taraftarının vicdanını rahatlatan hakem kararlarıdır. Belki de o takımın şampiyonluğa giderken ya da kümede kalmasına tesir edecek kararlar alınabiliyor. Hakem kardeşlerimiz kararlarını verirken 'gri' dediğimiz pozisyonlarda mutlak surette hem kendilerinin hem kamuoyunun vicdanının rahatlaması için bence VAR'ı tereddütsüz kullanmaları gerekiyor."VAR kayıtlarının dışarı sızıp sızmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Geçen sezon bir kulüp yöneticisi 'Bende VAR kayıtları var.' diye iddiada bulundu. Diğer kulübün başkanı ve yönetimi onu mahkemeye verdi. Spor mahkemesi kendisini suçlu buldu ve para cezasına çarptırdı. Dediği doğru çıkmadı. Zan altında kaldık. Bu yıl da bir iki maçta söylenti oldu ama 'Söylenenlerin doğru olup olmadığı araştırılsın.' dediğimde hiç araştırılmadı. Bizim VAR kayıtlarımız hiçbir zaman dışarı sızmıyor. Yarın öbür gün bilmem. Disiplin içinde yapıyoruz." diye konuştu.Hakem eğitimine de büyük önem verdiklerini kaydeden Özdemir, şunları söyledi:"Bir hakemin yetişebilmesi için 8 yıla varan eğitim var. Merkez Hakem Kurulu, önemli kararlar alarak bu süreyi kısaltmaya çalışıyor. Hakemliği hem gençleştirelim hem de yeni isimler gelsin. Futbolu bırakan arkadaşlarımız da bunu tercih etsin. Bir senede netice alamayabiliriz ama Merkez Hakem Kurulunda ve hakemlerimizde iyi gelişmeler olacağına inanıyorum."Yabancı oyuncu konusuYabancı oyuncu sayısıyla ilgili tartışmalara da değinen Özdemir, "Yabancı sayısının azalmamasını isteyen önemli kesim var. Değişmesini isteyen de önemli kesim var. Bu konuda Süper Lig'deki kulüpler ortak karar verecek. Kendi aralarında anlaşmaları lazım." ifadelerini kullandı.Kulüpler Birliği Vakfının bu konuda bir çalışma yaptığına dikkati çeken Özdemir, "Ben de Sayın Şenol Güneş'e bir çalışma yaptırıyorum. Bütün oyuncuları seçen kendisi, onun da görüşünü almamız gerektiğine inanıyorum. Milli maçların ardından Türkiye'nin gündemi sanıyorum yabancı oyuncu çalışması olacak. Belki 3 yıllık periyotta yabancı sayısında varmak istediğimiz nokta olacak. Sayı azalır mı azalmaz mı şu anda bir şey söyleyemem." değerlendirmesinde bulundu.Yabancı oyuncu sayısının yanında kriterlerin de önemli olduğunu kaydeden Özdemir, şunları ifade etti:"Sayı kadar buraya koyacağımız kriterin de tartışılması gerektiğine inanıyorum. Bazı büyük kulüplerin başkanlarının sayı kadar oyuncuların nitelikleri konusunda bir sınırlama getirilmesi veya kriter olması yönünde talepleri var. Mutlaka buna önem vermemiz gerekli. Birçok takımımızda 30 yaş üstü çok sayıda futbolcu var. Maalesef Süper Lig'de ve 1. Lig'de oynuyor. Bazı özelliklerin aranması gerektiğine ben inanıyorum. Kararı tek başıma verecek değilim. Federasyon ve Kulüpler Birliği olarak, Şenol Güneş'in de görüşünü alarak bir noktaya varmamız gerekiyor."İzlanda maçıToplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu akşam İzlanda ile yapacağı maç konusunda, "Bir puan almak bize yetiyor. Kolay bir maç değil, bize ters gelen futbolları var. Gruptan çıkacak neticeyi alacağımıza inanıyorum. Gruptan çıkacak neticeyi inşallah elde ederiz. Hep birlikte inşallah bu mutluluğu yaşarız." ifadelerini kullandı.Maça taraftarların ilgisiyle ilgili soruyu yanıtlayan Özdemir, "Eskiden tribünleri dolduramıyorduk. İzlanda maçında bir kişilik yer yok. Stat 100 bin kapasitede olsaydı dolardı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı Şampiyonlar Ligi için hazırlıyoruz. Artık milli takımın stadı olacak. Maçın 90 dakika olduğunu unutmayacağız, uzatmalara kadar milli takımımızın desteklenmesini bekliyorum. İyi destekle milli takımımız iyi netice alacak." değerlendirmesinde bulundu.