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Özdemir: "Temizlik faaliyetlerine ağırlık verdik"

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından geceleri yıkama çalışmaları devam ediyor.

23.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:56Özdemir:
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından geceleri yıkama çalışmaları devam ediyor. Havza Belediye Başkanı Özdemir, "Arzu ettiğimiz temiz Havza'ya ulaşmak için belediyemiz canla başla çalışmaya devam edecek" dedi.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geceleri ana cadde ve bazı sokaklarda geceleri yıkma çalışması yaparak çevrede toz, toprak ve insan sağlığına zararlı kalıntıların oluşmasını engelleyerek çevre ve hava kirliliğinin önüne geçiyor.

Bahçelievler Mahallesi Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi'nde Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un idaresinde yapılan çalışmada cadde ve yaya kaldırımları yıkandı. Çalışmaları takip eden Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Bülent Çalışkan, belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Yapılan çalışmalar ile mahallemiz daha temiz bir hale geldi. Sayın Başkanımıza ilçemizin temizliği adına göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Devam eden temizlik çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçemizin çehresini değiştirecek peyzaj çalışmaları, park ve bahçe düzenlemelerinin yanı sıra temizlik faaliyetlerinin de aralıksız devam edeceğini belirterek, "Temizlik faaliyetlerine ağırlık verdik. Yaz aylarında biriken toz, toprak ve evsel atıkların olumsuz durumlara neden olmaması için temizlik ekiplerimiz çalışmalarına hızla devam ediyor. Ayrıca hemşehrilerimizin bizlere ulaştırdıkları taleplerini de hızlıca çözüme kavuşturmaya gayret ediyoruz. Arzu ettiğimiz temiz Havza'ya ulaşmak için belediyemiz canla başla çalışmaya devam edecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Bahçelievler Mahallesi, Cafer Özdemir, Zeki Kurt, Havza, Güncel

Kaynak: İHA

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