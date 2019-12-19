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Özden: "Temsa üretime geçirilmeli"

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED), kurumsal üyesi Temsa'ya sahip çıktı.

19.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:35 Özden:
Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED), kurumsal üyesi Temsa'ya sahip çıktı.

GED Başkanı Esra Özden, yaptığı açıklamada, genç girişimcilere ' 'de inovatif yatırımın en güzel örneği' olarak örnek gösterdikleri Temsa'nın üretimi durdurmasından üzüntü duyduklarını söyledi. Özden, "Elektrikli otobüsün dünya lideri olacaksınız, ortaya koyduğunuz ürün pilden yazılıma kadar ar-ge'siyle size ait olacak, ürününüzü 70 ülke beğeniyle kullanacak ve üretiminiz duracak. Bu anlaşılabilir bir durum değil. Alanındaki en gelişmiş ar-ge merkezi, 'Maker Lab' ünitesi, mühendisleri ve gelecek vizyonuyla genç girişimcilerimiz için bir değer olan Temsa'da üretimin, Türk sanayisinin dünya genelinde daha fazla prestij kaybetmeden başlamasını arzu ediyoruz. yönetiminin Temsa'yı şekli nasıl olursa olsun üretime geçirmesini bekliyoruz" dedi. - ADANA

Temsa Global, Esra Özden, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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