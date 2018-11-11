Özden Töraydın: "Bugün Galibiyeti Çok İstedik"

- Özden Töraydın: "Bugün galibiyeti çok istedik" Hakan Kutlu
: "Eksik rakibi yenmemiz gerekiyordu"
İZMİR - Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor
'u yenen Altay
'da Teknik Direktör Özden Töraydın, "Maça çok iyi konsantre olduk ve galip geldik" dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Töraydın, "Zor bir hafta geçirdik. Gazişehir maçından sonra bir zehirlenme vakası yaşadık. Özellikle zehirlenme vakası oyuncularımızı çok etkiledi. Fakat oyuncu grubu isterse her şeyi başarabilir. Bunun altyapısı da çalışmak. Hafta boyunca duran toplara yoğunlaştık. Bugün de duran toptan 2 gol bulmak bizi mutlu etti. İstek ve arzumuz çok önemliydi. Sezon başından beri kırılgan bir yapıdaydık. Ancak bugün sahada daha çok isteyen bir takım vardı. Devre arasında o top bizim kalemize girmeyecek dedik. Maçtan önce, ısınırken, maç içinde konsantrasyonumuz üst seviyedeydi. Bu ligde her takım birbirini yenebiliyor ve detaylar kazananı belirliyor. Bugün bu detayların başında da konsantre olmak geliyordu" ifadelerini kullandı.Hakan Kutlu: "Eksik rakibi yenmemiz gerekiyordu"Spor Toto 1. Lig'de Altay deplasmanından puansız ayrılan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Eksik kalan rakibi yenmemiz gerekiyordu" dedi.Karşılaşmanın ardından basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kutlu, "Maçla alakalı söylenecek çok bir şey yok. 10 kişi kalan rakibe karşı kazanmamız gerekiyordu. Rakibimiz eksik kaldıktan sonra önümüzde kocaman bir 45 dakika vardı ama biz futbolun gerekliliklerini yerine getiremedik. Altay'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Adana Demirspor,Altay,Hakan Kutlu
11 Kasım 2018 Pazar 19:25