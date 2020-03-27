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Özdener "Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı izni ile üretiliyor"

Mardin'de faaliyet gösteren Aselcioğlu Sabunculuk, koronavirüse karşı ürettiği limon kolonyaları ve sabunları Sağlık bakanlığı izni ile üretiyor.

27.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:01
Özdener
Mardin 'de faaliyet gösteren Aselcioğlu Sabunculuk, koronavirüse karşı ürettiği limon kolonyaları ve sabunları Sağlık bakanlığı izni ile üretiyor.

Türkiye 'nin kolonya ihtiyacını karşılamak için gece gündüz fabrikada dezenfektan özelliği bulunan limon kolonyası üretimi yapan Aselcioğlu Sabunculuk sahibi Şehmus Özdener, koronavirüs nedeniyle artan talebi karşılayacak şekilde limon kolonyası üretimi yaptıklarını söyledi. Aselcioğlu firması olarak 60 yılı aşkın zamandır üretim yaptığını belirten Özdener, "Yaptığımız kolonya ve sabunların üretimi tamamen Sağlık bakanlığı 541561 nolu 24/03/2020 277861 sayılı izni ile yapıyoruz. Sağlık bakanlığı yetkilileri yaptıkları denetimlerde ürünlerimizde kesinlikle bir sorun çıkmıyor. Bakanlığının izni ve kararları var. Bu şekilde üretim yapıyorum" dedi.

Türkiye'de vakanın görülmesiyle kolonyaya yoğun talebin başladığını ifade eden Özdener, "Güneydoğu Anadolu'ya hitaben imalat yapıyoruz. Günde 5 bin şişe dolum yapıyoruz. Daha önce 750 civarıydı. Şuanda ise 5 bin ve üzeri. 20 bin şişe siparişi bile geliyor. Şuanda alkol bulmakta zorlanıyoruz. Alkolün fiyatı 3 kat arttı. Kapak, tıpa, şişe aynı şekilde. Biz 80 derece, etil alkol yani dezenfekte alkol kullanıyoruz. Sağlık Bakanlığının bize önerdiği şekilde üretiyoruz. Biz önceki fiyatlarımız neyse onu korumaya çalışıyoruz. Standart fiyatlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu sürece koronavirüs salgınına karşı devletimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu hastalığa karşı el birliği ile mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

"Evde Kal Sağlıklı Yaşa kampanyası başlattık, ürünler eve teslim edilecek"

Türkiye'yi etkisi altına alan korona salgının ardından ülke çapında başlatılan 'Evde kal' kampanyasına Aselcioğlu sabunculuk olarak kendilerinin de destek verdiğini belirten Özdener, "Evde Kal Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Mardin ve Artuklu ilçesinde 30 Mayıs tarihine kadar evlere servis yapılacak. 1 adet sabun ihtiyaç olursa bile vatandaşın evine göndereceğiz. Özelikle 65 yaş ve üstü yaşlılarımıza getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bizde sabunları eve teslim kampanyasını başlattık. Sabun siparişi veren yaşlılarımıza sabunları evlerine teslim ediyoruz. Ayrıca kampanya kapsamında bütün fiyatlarda yüzde 50 indirime gittik. Ürün alan herkese yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Ürettiğimiz doğal sabunlara virüslere karşı dezenfaktan özelliği bulunmaktadır. Mutlaka her gün üç defa ellerimizi sabunlu su ile yıkamalıyız" şeklinde konuştu. - MARDİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Mardin, Güncel

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