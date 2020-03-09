Özdoğan Bayan Personelin Kadınlar Gününü Kutladı
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bayan belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
09.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:26
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bayan belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Özdoğan, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci'nin ailesini de ziyaret etti.
Hacılar Belediyesi'nde birimleri tek tek gezen ve bayan personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü birer çiçek hediye ederek kutlayan Başkan Özdoğan "Kadınlar dünyadır. Kadınlarımız ne kadar güçlü olursa Dünyamızda o kadar güçlü olur. Dünyamızda da huzurda bereketli o kadar anlamlı olur, verimli olur. Kadınlarımız, annemizdir, kardeşimizdir, ablamızdır, kızımızdır, eşimizdir bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Kadınlarımızın hayatın içinde olması bilinçli olması bizim her zaman önceliğimizdir. Belediye olarak bu öncelik üzerine çalışmalara devam ediyoruz. Ben bu vesileyle bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Şehit anneleri başta olmak üzere de annelerimizin ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.
ÖZDOĞAN, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Daha sonra İlçe Müftüsü Yusuf Ay ile birlikle Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci'nin annesi Fazilet Hanım ve babası Ejder Kilci'yi de ziyaret eden Başkan Özdoğan, Şehidin annesi Fazilet Hanım'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Başkan Özdoğan, "Böyle bir günde ben özellikle şehit annelerimizin, ablamız, annemiz ziyaret etmek istedim. Ellerinden öpüyorum. Annelik budur. Kadınlar günü deyince diyoruz ki kadınlarımız annemiz, anamız, bacımız, ablamız, kardeşimiz. Elhamdülillah güçlü kadınlar böyle Rabbimin imtihanlarına sabrediyorlar. Bize de örnek oluyorlar. Annemizde o örneklerden biri. İnşallah Rabbim ahiret ayrılığı vermez." dedi.
Ziyarette İlçe Müftüsü Yusuf Ay tarafından Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci ve tüm şehitlerimizin aziz ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. - KAYSERİ
Hacılar Belediyesi'nde birimleri tek tek gezen ve bayan personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü birer çiçek hediye ederek kutlayan Başkan Özdoğan "Kadınlar dünyadır. Kadınlarımız ne kadar güçlü olursa Dünyamızda o kadar güçlü olur. Dünyamızda da huzurda bereketli o kadar anlamlı olur, verimli olur. Kadınlarımız, annemizdir, kardeşimizdir, ablamızdır, kızımızdır, eşimizdir bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Kadınlarımızın hayatın içinde olması bilinçli olması bizim her zaman önceliğimizdir. Belediye olarak bu öncelik üzerine çalışmalara devam ediyoruz. Ben bu vesileyle bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Şehit anneleri başta olmak üzere de annelerimizin ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.
ÖZDOĞAN, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Daha sonra İlçe Müftüsü Yusuf Ay ile birlikle Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci'nin annesi Fazilet Hanım ve babası Ejder Kilci'yi de ziyaret eden Başkan Özdoğan, Şehidin annesi Fazilet Hanım'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Başkan Özdoğan, "Böyle bir günde ben özellikle şehit annelerimizin, ablamız, annemiz ziyaret etmek istedim. Ellerinden öpüyorum. Annelik budur. Kadınlar günü deyince diyoruz ki kadınlarımız annemiz, anamız, bacımız, ablamız, kardeşimiz. Elhamdülillah güçlü kadınlar böyle Rabbimin imtihanlarına sabrediyorlar. Bize de örnek oluyorlar. Annemizde o örneklerden biri. İnşallah Rabbim ahiret ayrılığı vermez." dedi.
Ziyarette İlçe Müftüsü Yusuf Ay tarafından Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci ve tüm şehitlerimizin aziz ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Özdoğan Bayan Personelin Kadınlar Gününü Kutladı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Hacılar, Polis, Güncel
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