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Özdoğan, "Uyum İçerisinde Bir Yıl Geçirdik"

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

03.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:14Özdoğan,
Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda 3 asıl ve 2 ek olmak üzere 5 madde görüşülerek karara bağlandı.

Ayı Meclis Toplantısının birinci maddesinde yer alan Kentsel Dönüşüm ihale iş ve işlemlerinin yürütülmesinde Hacılar İmar A.Ş. ile protokol imzalanması konusu görüşülerek, Belediye Başkanına veya yetkilendirdiği bir kişiye yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündemin 2'inci maddesinde ise 2019/5 Sayılı İmar Komisyon Raporu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 3'üncü maddesinde ise Erciyes Mahallesi 255 ada 5 parsel ve Armutluk Mevkii 2754 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti hisse oranında Belediyemize ait taşınmazların satışı için Encümen'e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısının ek gündem maddelerinde ise Fevzi Mercan'ın 29.112019 tarih ve 2764 sayılı dilekçesi ile Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29.11.2019 tarih ve 2389 sayılı kamu yararına tahsis konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının sonunda Belediye Meclisi olarak uyum içerisinde bir yıl geçirdiklerini belirten Başkan Özdoğan, "Hacılar güzel bir ilçe. Hacılar güzel insanlardan oluşan bir ilçe. Bu güzel insanlardan hayırseverlerimiz, gençlerimiz ve büyüklerimizden dualarla destek olanlar var, maddi manevi destek olanlar var. Telefon açıp teşekkür edenler var. Bunlar güzel şeyler. Bunlar bizim mozaiğimiz. Allah hepinizden razı olsun. Ben teknik arkadaşlarıma müdürlerime, başkan yardımcıma emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hız kesmeden devam edeceğiz. Allah kaza bela vermesin. Kentsel dönüşümde inşallah sizlerin de desteğiyle 2020-2021'lerde ihalelerimiz, temel atmalarımız Allah nasip ederse olacak. Bu ilçeye güzel olan doğru olan ne varsa kazandıracağız." İfadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, Hacılar halkının huzur ve refahı için Belediye Meclisi olarak oy birliği ile alınan kararların, Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde de bulundu. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Hacılar, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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