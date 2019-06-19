19.06.2019 09:17
Haberler» Güncel» Haber

Balıkesir'de bulunan Çiçek Adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçesi açıklarında bulunan 265 bin metrekarelik Çiçek Adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı. Adaya Çin ve Katarlı yatırımcıların ilgi gösterdiği öğrenildi.

Ayvalık ve Gömeç ilçe sınırında bulunan, karaya 230 metre mesafede, 265 bin metre kare alana sahip Çiçek Adası, 105 milyon liraya satışa çıkarıldı. Adaya Çin ve Katarlılar ilgi gösteriyor.

ALICILARINI BEKLİYOR

İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 adet bina bulunan ada, Ayvalık'a 12 kilometre, Çanakkale - İzmir Yoluna ise 3 buçuk kilometre mesafede. 4 adet tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada çok sayıda zeytin ağacı da bulunuyor. En yüksek noktası 22 metre olan ada bu günlerde milyoner alıcılarını bekliyor.

Çevre sakinleri, "Çok güzel bir ada. Yeşili, denizi ve nergisi ile keyifli bir ada. Satışa çıkarıldığını birkaç gün önce duyduk. Satın alan yatırımcı buraya değer katacak" dedi.

Çiçek Adası'ndan görüntüler;

Balıkesir'de bulunan Çiçek Adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı
Kaynak: İHA
Balıkesir, Gömeç, Ayvalık, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:15 DHA YURT BÜLTENİ-3
10:15 "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
10:14 AFYONKARAHİSAR'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
10:14 Bagajdaki krikoyu alıp, otomobilin dört lastiğini çaldılar
10:13 Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
10:12 Hortumun büyük zarar verdiği Kemer Devlet Hastanesi yenilendi.
10:12 Botaş terminalinde restoran yangını (1)