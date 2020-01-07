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(Özel) 11 aylık kedinin midesinden silgi parçaları çıktı

Zonguldak'ta Şükrü Cenk Kınay'ın 11 aylık Scottish Fold cinsi kedisi kusma ve iştahsızlık sorunları yaşadı.

07.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:47 (Özel) 11 aylık kedinin midesinden silgi parçaları çıktı
'ta Şükrü Cenk Kınay'ın 11 aylık Scottish Fold cinsi kedisi kusma ve iştahsızlık sorunları yaşadı. Veteriner hekimin yolunu tutan sahibi ise ilginç bir gerçekle karşılaştı. Kedinin, öğrencilerin kullandığı üç parça silgi yuttuğu tespit edildi. Midesindeki silgiler ameliyatla alınınca yavru kedi eski sağlığına kavuştu.

Kent merkezinde medikalcilik yapan Şükrü Cenk Kınay'ın 11 aylık Scottish Fold cinsi kedisi bir süre önce rahatsızlandı. İştahsızlığının yanı sıra kusma şikayeti de yaşayan yavru kedi için veteriner hekime başvuran Kınay, çekilen röntgen filminde kedinin midesinde üç parça yabancı cisim olduğunu gördü. Hazırlığın ardından ameliyata alınan kedinin midesinden öğrencilerin kullandığı silgiler çıktı. Üç parça silgi yuttuğu tespit edilen kedi, yaklaşık iki saat süren ameliyatın ardından eski sağlığına kavuştu.

Başarılı geçen ameliyatın ardından İHA'ya konuşan veteriner hekim Gökmen Koç, hayvanların başta iğne, iplik gibi yabancı maddelere karşı ilgili olduğunu ifade etti. Kokulu silgilerin de kedilerin dikkatini çekebileceğini böylelikle yeme isteğinin de oluşabileceğini belirten Koç, hayvan sahiplerini yabancı cisimlere karşı uyardı. Koç, başarılı geçen ameliyatı da şöyle anlattı:

"Bir kedimiz geldi yaklaşık 11 aylık civarı. Sabah röntgenlerini aldık. Tetkiklerini yaptık. Yabancı cisim olduğu teşhisini koyduk. Akşama kadar bekledik. Acaba mideden bağırsaklara geçiş olacak mı? Ona göre ilaçlarını yaptık. Tekrar röntgene aldığımızda cismin olduğu yerde durduğu ve aynı zamanda bağırsaklarından hiçbir şekilde ilerlemediğini gördük. Akşam operasyona aldık. Operasyonla da ikisi midede biri bağırsakta olmak üzere kokulu ilkokul çocuklarının kullandığı silgileri gördük. Yabancı cisimleri çıkartarak dikişlerini attık. Operasyonu tamamladık. İki gün yatış sürecimiz oldu. Ardından taburcu ettik. Sağlığına kavuştu. Bir müddet serum tedavisi uyguladık. Ardından yemek ile beslenmeye başlayabilecek."

Hayvan sahiplerine uyarı

Hayvanların ilgilerini çeken cisimlerle oynamak istediğini belirten Koç, "Hatta bazen de kokuları da hoşuna gider. Yemek isterler. Bu vak'amız da aynı şekilde yeme vak'ası. Erken teşhisle müdahale edebildik. Geç kalınmış durumlarda çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Hayvan sahiplerine tavsiyem bu tarz iğne, iplik, silgi, misket gibi, bunların yanı sıra kimyasal ürünler mide asidinin üretemeyeceği ürünler. Bu tarz ürünleri hayvanlardan uzak tutulması gerekiyor. ya da hayvan sahiplerinin kontrolünde sağlanmalı" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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