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Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup

Ukrayna'dan Zonguldak'a gemi ile getirilen bir tır şoförü, 14 gün boyunca gözlem altında tutulduğu öğrenci yurdundan ayrılırken mektup bıraktı. Tır şoförünün bıraktığı mektubun yanındaki 50 lira da görevlilere duygu dolu anlar yaşattı.

09.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:23

Çin'de baş gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'nin aldığı tedbirler doğrultusunda Ukrayna 'da bulunan 120 tır şoförü kademeli olarak tırları ile birlikte yük gemisi aracılığıyla Zonguldak 'a getirildi. İlk olarak 22 Mart 2020 günü Zonguldak'a getirilen tır şoförleri minibüsler ile 14 günlük gözlem sürecini geçirecekleri Kozlu ilçesindeki KYK öğrenci yurduna yerleştirildi. Burada 14 günlük gözlem sürecini tamamlayan 49 tır şoförü geçen 5 Nisan pazar günü kaldıkları yurttan tahliye edildi.

50 LİRA VE DUYGULANDIRAN MEKTUP

Gözlem altında tutulan tır şoförlerinden birisi kaldığı süre boyunca odada kullandığı elektrik, buzdolabından yedikleri ve içtikleri karşılığında 50 lira bırakıp bir de mektup yazdı. Yalnızca imzasını attığı mektuba ismini yazmayan tır şoförünün mektubunu odayı dezenfekte ederken bulan görevliler ise duygu dolu anlar yaşadı.

Mektupta, "22 Mart 2020 pazar günü Ukrayna'dan Zonguldak limanına geldim. Liman içerisinde polis, AFAD ve gönüllü Kızılay ekibi bekliyordu. Bizleri toplayıp kız öğrenci yurduna getirdiler. 14 gün korona virüs karantinasına aldılar. İstemeyerek de olsa odada bulunan dolapta su ısıtıcısı, çay, kahve, çerez ve buzdolabında bulunan yiyecekler vardı. Onları yedim ya da içtim. Hakkınızı helal edin" ifadelerine yer veren tır şoförü mektubun sonunda da şöyle teşekkür etti: "Gördüğümüz ilgiden dolayı öncelikle Zonguldak Valisine, polis, AFAD ve gönüllü Kızılay ekibine en içten kalbimle teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Bu musibetten İnşallah en yakın zamanda kurtuluruz."

"ÇOK DUYGULANDIK"

Yurtta temizlik görevi olarak çalıştıkların ifade eden görevliler ise mektubu bulduklarında çok duygulandıklarını ifade ettiler.

Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Ukrayna, Yaşam
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