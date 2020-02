(Özel) 14 Şubat'ın kötü geçmemesi için çiçeğinizi güvenilir adresten alın

Sevgililer Günü için çiçek almayı planlayanlara uyarılarda bulunan çiçekçi Metin Alkan, "Gözünüz ile gördüğünüz ve güvendiğiniz yerden çiçek alın. Sonra pişman olmayın" dedi.14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla en çok tercih edilenler arasında çiçek geliyor. Sevdiklerine çiçek göndermek isteyenler, bugünde hayal kırıklığı ile karşılaşabilir. İnternet üzerinden güvenilmeyen adreslerden alınan çiçekler sevgiliniz ile aranızı bozabilir. Güvenerek aldığınız ve gösterişli sanılan çiçeklerin aksine, sevgilinize küçük ve gösterişsiz çiçekler gönderebilirsiniz. Bu konuda uyaran çiçekçi esnafı 14 Şubat Sevgililer Günün kötü geçmesini istemeyenlerin mutlaka görerek veya güvendikleri yerlerden çiçek almaları gerektiğini vurguluyor."İnternetten alırken ölçülere, boyutlara, adetlere dikkat edin"14 Şubat'ta sayılı günler kala hazırlıkları hızlandırdıklarını belirten çiçekçi esnafı Metin Alkan, özel günde internet üzerinden çiçek siparişinin verilmesi yerine herkesin güvendiği yere giderek, alması gerektiğini söyledi. Özel günlerin özel çiçeklerle kutlandığını hatırlatan Alkan, "Herkes bildiği güvendiği yerden alsın. Alışverişini ona göre yapsın. Çünkü çok şey duyuyoruz. İnternet çok güzel bir şey, doğru. Gittikçe de kullanımı yayılıyor. Ama bir vatandaş internetten çiçek alırken fotoğraftaki görsellerin ölçülerine dikkat etsinler. Daha sonra çok esprili yaklaşımlarla çok güzel şeyler de duyuyoruz. Güzel derken yanlış anlaşılmasın. Benim hoşuma giden şeyler. Neden? 'Abi böyle böyle sipariş verdim, gelen bardak kadar bir şey gibi'. Bu yüzden, internetten alışveriş yaparken ayrıca dikkat etsinler ölçülere, boyutlara, adetlere her türlü. Çünkü görselle gelen siparişler arasında çok farklar oluyor maalesef" diye konuştu."Siparişlerinizi önceden verin"Özel günler öncesinde siparişlerin önceden verilmesinin daha sağlıklı olacağına dikkat çeken çiçekçi Metin Alkan, konuşmasının devamında şunları söyledi:"Sıcak temas her zaman daha iyidir ne olacağını bilerek alırsınız. Artı zaten herkesin üç aşağı beş yukarı alışveriş yaptığı bir yer vardır. Bu sistem öyle ya da böyle ne kadar internet üzerine artsa da gençler üzerine artar. Ama iş ciddiyete geldiği zaman örneğin isteme çiçeğidir, nişan çiçeğidir, özel doğum günüdür öyle şeylerde yine internetten olmaz öyle şeyler bize gelirler zaten. Sevgililer günü geliyor tabii ki herkesin ihtiyacı olabilir biz zaten bu ihtiyaçlar için hazırlıklarımızı zaten yapıyoruz. Ama bunun için görerek almak tabii ki en iyisidir ama bundan önemlisi esnafa güvenerek alışveriş yapmak çok önemli. Bir de bizim en büyük sıkıntımız son dakika siparişleri. Yani mümkünse sevgililer günü geldiğini herkes biliyor, hediye alıp almayacağını ya da gönderip göndermeyeceğini herkes biliyor. Bunu bir iki gün önceden yapsınlar ki; biz de planlarımızı ona göre yapalım, aksama olmasın. Biz öyle daha çok mutlu oluruz" diye konuştu."İşler yavaş olsa da 14 Şubat'a hazırız"Çiçekçi Metin Alkan, 14 Şubat için yaptığı hazırlıklarını da dile getirdi. Alkan, "Bu sene diğer senelere göre sanki ilgi biraz daha az gibi. Niye az gibi, işte son zamanlarda ekonomik şartları hepimizi görüyoruz. Tabii ki bu bizim için bir soru işareti ama ne olursa olsun bizim hazırlık yapıp bir şekilde o güne hazırlanmamız lazım. Belli standartlarımız var yani her sektörde olduğu gibi. Sevgililer günü gül demek, papatya demek. Genelde mevsim olarak dal orkide demek, lilyum demek. Yani bayanların sevdiği kokulu çiçeklerin zamanı şimdi nergis frezya gibi. Zaten senede 2 ay olan çiçekler bunlar. Mümkün olduğu kadar daha fazla tedarik edip ön hazırlığı yaparak müşterilerin o gün de taleplerini yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz. Talep seviyesi yeterli değil tabii ki ama öyle ya da böyle bu işi yıllardan beri yapan arkadaşlarımız herkesin belli bir müşteri potansiyeli var. Standartı var. Bu standart için hazırlık yapmak zorundayız onlar internetten vermezler. Direkt bize gelirler ya da telefon ederler onlarla iletişim internet üzerinden değildir zaten. Devalı müşterilerimiz içinden. O yüzden mecburen o hazırlığı yapmak zorundayız internetten olay olsun ya da olmasın" diye anlattı.Ayrıca Metin Alkan, bu seneye özel tasarladığı paket hakkında sorulan soruya da şu yanıtı verdi;"Bu sene için tasarım olayı var. Nedir bu? Evlerde iyi şans getirdiğine inanılan bir bal kabağı bir tasarımımız var. Onu sevgililer gününe uyarladık, kabaktan kalıbını kendimiz döktük şu an için sadece bizde var ama kalıp sayısını çoğaltırsak diğer arkadaşlardan isteyen çok onlara da tedarik edeceğiz. Biz bütün özel günlerde olduğu gibi sevgililer gününde de hazırız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR