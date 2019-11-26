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(Özel) 15 liralık 'Oto yıkama parası' yüzünden birbirlerine girdiler

Sultangazi'de bir benzin istasyonunda 15 lira olan oto yıkama parasını vermek istemeyen şahıslarla çalışanlar arasında kavga çıktı.

26.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:04(Özel) 15 liralık 'Oto yıkama parası' yüzünden birbirlerine girdiler
'de bir benzin istasyonunda 15 lira olan oto yıkama parasını vermek istemeyen şahıslarla çalışanlar arasında kavga çıktı. Kavgada benzin istasyonunun market kısmı savaş alanına dönerken, şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir benzin istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, istasyona gelerek araçlarını yıkatan Şükrü K. ve Arif K., 15 lira olan yıkama parasını vermeden ayrılmak istedi. Benzin istasyonu çalışanı Serkan A. ise oto yıkamanın ücretli olduğunu söyledi. Bunun üzerine çalışanlarla aracını yıkatan 2 şahıs arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yumruklu kavgaya dönüştü. Benzinliğin market bölümü yaşanan kavgadan sonra savaş alanına döndü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı.

Ekip aracındaki şüpheliyi linç etmeye çalıştılar

Yaşanan kavgada çalışanlar tarafından darp edilen şüpheliler Şükrü K. ve Arif K., ekipler tarafından polis aracına alındı. Olay yerine gelen benzinlik sahipleri ile bazı çalışanlar ekip aracındaki şüphelileri linç etmek istedi. Olaya müdahale eden polis ekipleri, şüpheliler Şükrü K. ve Arif K. ile kavgaya karışan benzinlik çalışanı Serkan A.'yı ifadelerini almak üzere Merkezi Amirliğine götürdü.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Şükrü K. ve Arif K. ile benzinlik çalışanı Serkan A.'nın ifadeleri alındı. Kavganın 'oto yıkama parası' nedeniyle çıktığını ifade eden şahıslar, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Sultangazi, kavga, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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