Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(Özel) 1800'lü yıllarda karantina hastanesi olarak kullanılan Kız Kulesi havadan görüntülendi

Türkiye'nin birçok yerinde korona virüsüne karşı önlemler alınıyor.

30.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:48
(Özel) 1800'lü yıllarda karantina hastanesi olarak kullanılan Kız Kulesi havadan görüntülendi
Türkiye 'nin birçok yerinde korona virüsüne karşı önlemler alınıyor. Geçmiş yüzyıllarda karantina amacıyla kullanılan Kız Kulesi de salgının hayatı etkilediği bu günlerde tekrar akıllara geldi. Kız Kulesi'nin 1800'lü yıllarda yaşanan kolera ve veba salgınlarında karantina hastanesi olarak kullanıldığı biliniyor. Kolera ve veba salgınında karantina hastanesi olarak kullanılan Kız Kulesi havadan görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada pandemi düzeyinde salgına sebep olan korona virüs nedeniyle hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli önlemler ve kısıtlamalar hayata geçiriliyor. İstanbul Boğazının incilerinden Kız Kulesi, korona virüs kısıtlamalarının olduğu bu günlerde tarihiyle tekrar akıllara geldi. Geçmişi 2500 yıl öncesine dayanan Kız Kulesi tarihin akışı içinde; ticari gemilerden vergi toplama, savunma, fener, radyo istasyonu olarak kullanılmasının yanı sıra kolera salgını ve veba salgını zamanında da karantina hastanesi olarak birçok farklı amaç için kullanıldı. Kız Kulesi, 1830-1831'de kolera salgınının şehre yayılmaması için karantina hastanesine dönüştürüldü. Daha sonra 1836- 1837'de görülen ve 20-30 bin kişinin öldüğü veba salgını sırasında hastaların bir kısmı Kız Kulesi'nde kurulan hastanede tecrit edildi. Kız Kulesi'nde tesis edilen bu hastanede uygulanan karantina ile salgının İstanbul'a yayılması önlenmiş oldu.

Öte yandan turist rehberi Ömer Kaptan da Kız Kulesi'nin tarihi hakkında, "Korona virüsü diyoruz ama tarihte daha da zor salgınlar olmuştur. Tıp teknolojisinin gelişmediği dönemlerde. 1830'larda kolera salgını çıkmış, Kız Kulesi'ni karantina hastanesine çevirmişler. Hastalık yayılmasın diye. Aradan 5 - 6 yıl geçmiş, 1836'da bu defa veba salgını çıkar ve 20-30 bin kişi ölür. Yine karantina merkezi olarak kullanılan yer Kız Kulesi olur. O yüzden Kız Kulesi'nin tarihinde bazen hapishane bazen karantina hastanesi gibi amaçlarla da kullanıldığını biliyoruz" dedi.

Kolera ve veba yıllarında karantina hastanesi olarak kullanılan Kız Kulesi drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kız Kulesi, İstanbul, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››(Özel) 1800'lü yıllarda karantina hastanesi olarak kullanılan Kız Kulesi havadan görüntülendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çiçeği burnunda anne, canlı yayında antrenman yapıp herkese örnek oldu Haberler
Çiçeği burnunda anne, canlı yayında antrenman yapıp herkese örnek oldu
Kuzey Kore ’süper büyük’ füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore ’zamanlama çok yersiz’ dedi Haberler
Kuzey Kore 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore 'zamanlama çok yersiz' dedi
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı Haberler
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Astrolog Dinçer Güner’in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı Haberler
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Haberler
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu’dan ilk açıklama geldi Haberler
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olmalı Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:36: BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ YAPAN 11 KİŞİDEN 4'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haber 10:36: Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, Mersinlilere anonslarla 'evde kal' çağrısı yapıyor - Haber 10:36: PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen,... - Haber 10:36: Göksu Deltası'ndaki yangın söndü - Haber 10:35: Silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü - Haberler 09:35: Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı - Haber 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber 02:28: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı - Haber 00:15: New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı - Haber