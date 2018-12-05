1973 Yılında Diktiler Şimdi 30 Bin Ton Ürün Elde Ediyorlar

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:01



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:01

Balıkesir'in Havran ilçesinde 1973 yılında dikilmeye başlanan ve yaklaşık 45 yıl sonra ülkenin en kaliteli satsuma cinsi mandalinası sezonda 30 bin ton üretiliyor.Kış mevsiminin vazgeçilmez meyvesi ve şifa kaynağı mandalina Havran ilçesine 1973 yılında Rize'den getirilerek yetiştirildi. Bölgenin iklimini seven ve Kazdağlarının temiz havasında ürün kalitesini artıran Havran satsuma mandalinası aranan bir ürün haline geldi.Sabah saatlerinde mandalina bahçelerine gelen işçiler ağaçlarda üç ayak denilen merdivenler yardımıyla makaslar ile ürünü hasat ederken taşıyıcılar kovalarda biriken mandalinaları seçicilerin tezgahlarına taşıyor. Burada ince kabuk ve takoz olarak ayrılan mandalinalar kasalanarak ilçe haline Bursa, İstanbul ve Trakya bölgelerinde satılmak üzere yolculuğa çıkıyor. İhlas Haber Ajansı serüveni havadan takip etti.Mandalina işçilerinin kahyası Yusuf Atacan ise "Sabah erken geliyoruz buraya. İşçiler kovalar ve makaslar ile hasat yapıyorlar. Ortalama bir kişi 300 kilogram mandalina hasadı yapıyor günlük." dedi.Meyve alım satımı yapan Güven Alpsu, "Havran mandalinası ilk 1973 yılında satsuma olarak Rize bölgesinde gelip burada ekilmiş. İklime ayak uydurduğu için Havran'da güzel bir potansiyel yakalamıştır. Yaklaşık Havran bölgemizde 30 bin ton civarında ürün hasadı yapılmaktadır" dedi.Havran Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Murat Hançer ise, "2018 mandalina sezonuna hayırlısı ile başladık. Bu sene rekolte olarak güzel bir sezon. Mandalinaların tat oranı yüksek. Kalitede yüksek bir verimlilik var. Güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Fiyatlar konusunda biraz sıkıntılarımız olsa da kalite ve tat oranının yüksek oluşu bu açığı kapatıyor" dedi. - BALIKESİR