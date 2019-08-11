(Özel) 3 kadın dağcı 3200 metrelik Aladağlar'ı fethetti

Kendilerine 'Amazonlar' ismini veren amatör kadın dağcılardan oluşan 3 kişi, bir ilki başardı. Aylar süren eğitimlerinin ardından 3200 metre yüksekliğinde Aladağlar'ın İkibaş zirvesine tırmanan ekip, o anları kayıt altına almayı ihmal etmedi.



Bursa'da 2002 yılından beri faaliyet gösteren ve kısa adı DATO olan Dağcılık ve Tırmanış Okulu'nun kadın üyelerinden oluşan 3 kişilik ekip, büyük bir başarıya imza attı. DATO içinde kurulan 'Amazonlar'da dağcılık yapan Yıldız Kiremitçi, Kübra Aslan ve Deniz Köse, amatör olarak uğraştıkları dağcılıkta bir ilki gerçekleştirerek 3200 metredeki İkibaş zirvesini tırmandı.



Yıldız Kiremitçi, 5 yıldır dağcılık sporuyla amatör olarak uğraştığını belirterek, "DATO'nun 14. Aladağlar "Lorut" ekspedisyonu kapsamında İkibaş tepeye Amazon grup olarak tırmandık. Grup üyelerinin her biri kendi serbest işi olan insan. Bizler hafta içi kendi mesleklerimizi icra ederken, hafta sonları tırmanış yapıyoruz. DATO'da aldığımız 1 buçuk yıllık eğitimler sonucu Amazon kadın grubu oluşturmaya karar verildi. Eğitimlerin ardından Amazon grubu içerisinde 3 kadın olarak Aladağlar İkibaş tepe tırmanışı yapmaya karar verdik ve üç kadın olarak bu tırmanışımızı gerçekleştirdik. İkibaş tepe, Aladağlar'da yüksekliği 3200 metre olan, yolu hayli çetin bir zirve. Buraya ulaşabilmek için gece 04.00'de kalktık, kahvaltımızı yaptık. Saat 05.00 gibi yola koyulduk. 6 saat yürüyüş sonucunda 12 gibi rotamızın altına geldik. Burada 15 dakika mola verdikten sonra tırmanışımıza başladık. Tırmanış faaliyetlerimiz yaklaşık 3 saat sürdü. İple tırmandık, belli bir kısmını yürüyüş ile tamamladık. Yürüyerek 1700 metreden 3000 metreye yükseldik. Bu oldukça zordu. Sırtımızda yaklaşık 15 kilo yük vardı. Hava çok sıcaktı, 4 litre suyumuz, taşınması gereken ekipmanlarımız vardı. 3 kadındık, hiç erkek desteğimiz yoktu" dedi.



İkibaş zirvesini fetheden dağcılardan Kübra Aslan, karşılaştıkları zorlukların nasıl üstesinden geldiklerinden bahsederek, "Biz 3 kadın olarak İkibaş'a tırmandık. Fakat daha kalabalık bir ekip olarak bu çalışmaları sürdürdük. Bu eğitim süreci hepimize bir şeyler kattı. 3 kadın dağda yalnız kaldık. Dağa yaklaşmak için ayrı bilgi gerekiyor, tırmanmak için ayrı bilgi gerekiyor, dönüş için ayrı motivasyon ve bilgi gerekiyor. Hepimiz birbirimizi tamamlayarak bu tırmanışı yaptık" dedi.



Ayrıca erkeklerin yaptığı bir işi başardıklarından da bahseden Aslan, "Dağ sizi içine alıyor. İçinde kayboluyorsunuz. Oradaki duygularınız değişiyor, düşünceleriniz değişiyor. Burada kadın olarak bir arada olmak, zirvede de bu iletişimi korumak ve geri dönüş yolunda aynı başarıyı göstermek çok önemliydi. Bunu yapmış olmanın mutluluğu çok güzel. Biz kadın olarak teknik bir işi başardık, erkeklerin yaptığı bir işi başardık. Ama daha zorlu mücadelelerden de geçtik, o yüzden çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA