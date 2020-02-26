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(Özel) 3 kuşaktır taş değirmende doğal un öğütüyor

Bursa'da taş değirmende 150 yıl önceki lezzette un öğütülüyor.

26.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:26(Özel) 3 kuşaktır taş değirmende doğal un öğütüyor
'da taş değirmende 150 yıl önceki lezzette un öğütülüyor.

ilçesinin Baraklı köyünde bulunan tarihi taş değirmen, köylülerin tarlalarında dededen kalma tohumlarla yetiştirdikleri buğday ve mısırları öğüterek un haline getiriyor. Bölgenin tek taş değirmenine köylüler mısır ve buğdaylarını getirerek öğüttürüyor. Taş değirmende öğütülen unlarla yapılan ekmekler ise çok lezzetli oluyor. Bu değirmenden çıkan unların lezzetini bilen köylüler, buğday ve mısır unu elde etmek için günler öncesinden sıraya giriyor.

Dedesinden kalan taş değirmeni 3 kuşaktır işleten Sait Çaylar, "Civar köylüler tarlarında yetiştirdikleri mısır ve buğdayları bana getiriyorlar. Ben de taş değirmende öğütüyorum. Taş değirmende öğütülen buğday ve mısır unu çok leziz oluyor. Biz buğdayın tamamını öğütüyoruz. Bizim taş değirmenden çıkan unlar tam buğday oluyor. Buradan çıkan unun lezzetini bilen ununu burada öğüttürüyor. Biz kendimizde buğday ve mısır alıp öğütüp ununu gelen misafirlere satmaktayız" dedi. - BURSA

Keles, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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