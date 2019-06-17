17.06.2019 15:37
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(Özel) 3'üncü kattan yere düşen çocuğun ailesi o anları anlattı

(Özel) 3

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3'üncü kattan beton zemine çakılan ve olayı burnu bile kanamadan atlatan 2 yaşındaki çocuğun ailesi, yaşanan o anları anlattı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3'üncü kattan beton zemine çakılan ve olayı burnu bile kanamadan atlatan 2 yaşındaki çocuğun ailesi, yaşanan o anları anlattı. Dün ölümden dönen ve hastaneden taburcu edilen küçük çocuğun sağlık durumu iyi.

Olay, dün Akyazı ilçesi Yunusemre Mahallesi 4043 Sokak üzerinde meydana gelmişti. Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocukları 3'üncü kattan beton zemine çakılmış, olayı şans eseri burnu bile kanamadan atlatmıştı. Çevredeki vatandaşların konuyu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince 2 yaşındaki Rava El Hızır isimli çocuk Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılmış buradan da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Sağlık durumu iyi olan çocuk gerekli kontrollerin ardından hastaneden taburcu edildi. 3'üncü kattan beton zemine düşerek burnu bile kanamadan olayı atlatan küçük çocuğun ailesi yaşanan korku dolu anları anlattı.

Olay anını anlatan baba Cihad El Hızır, "Olayın olduğu esnada ben aşağıdaydım, annesi ise mutfaktaydı. Çocuğum kapının açık olduğunu bilmiyordu ve bir anda yere düştü. Öyle görünce öldüğünü düşündüm. Ama şimdi çok şükür hayatta" dedi.

İş yerine girmek istediği esnada çocuğun yere düşme sesini duyan ve hemen yardımına koşan ve ismini vermek istemeyen esnaf ise, "İş yerime giriyordum birden ses geldi, arkamı döndüm. Yukarıdan oyuncak düştü zannettim. Allah korudu, bir şey olmamasına sevindik" diye konuştu. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Akyazı, Sakarya, Güncel

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