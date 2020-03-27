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(Özel) 368 bin 648 metrekarelik alanda inşa edilen Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sona yaklaşılıyor

Kocaeli'de 350 milyon avroluk yatırımla 368 bin 648 metrekarelik alanda inşa edilen Kocaeli Şehir Hastanesinde çalışmalar yüzde 75 oranında tamamlandı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
(Özel) 368 bin 648 metrekarelik alanda inşa edilen Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sona yaklaşılıyor
Kocaeli 'de 350 milyon avroluk yatırımla 368 bin 648 metrekarelik alanda inşa edilen Kocaeli Şehir Hastanesinde çalışmalar yüzde 75 oranında tamamlandı. Günde 15 binden fazla hastaya hizmet vermesi beklenen hastane havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi sınırlarında, Tem Otoyolu'nun kenarında 350 milyon avroluk yatırımla 20 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü'nün çalışmalar sürüyor. Kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında 368 bin 648 metrekarelik alanda yapımı hızla devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, bünyesindeki 6 farklı hastane ile Marmara Bölgesi'nin sağlık merkezi olacak. 350 milyon avroluk yatırımla Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olacak olan hastane, bittiğinde kente sağlık sektörünün yanında birçok alanda katma değer sağlayacak. Toplam bin 180 yatak kapasiteli olarak inşa edilen hastanede çalışmalar yüzde 75 oranında tamamlandı.

4 bin 788 kişinin çalışacağı hastanede günde 15 bin kişiye hizmet verilecek

Kocaeli Şehir Hastanesi içinde 494 yataklı bölge hastanesi, 116 yataklı onkoloji hastanesi, 246 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 124 yataklı kalp damar hastalıkları hastanesi, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve 100 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yer alacak. Farklı hizmetlerin yüksek teknolojik cihazlarla sunulacağı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde toplam 4 bin 788 kişinin çalışması planlanıyor. Laboratuvar ve görüntüleme, ameliyathane, yoğun bakım kapasiteleri ile bölgedeki sağlık hizmetlerindeki yoğunluğu azaltması beklenen hastaneden günde bin 200'ü yatan hasta olmak üzere 15 binden fazla kişiye hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Yol yapım çalışmalarının başladığı hastane havadan görüntülendi

6 farklı hastaneden oluşan kampüsteki binada çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, hastaneye ulaşımın sağlanacağı yolların yapım çalışmaları da Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Yol yapım çalışmalarının 1 yıl içerisinde tamamlanması beklenirken, hastaneye ulaşım Akçaray tramvay hattıyla da sağlanabilecek. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü Kocaeli Şehir Hastanesi havadan görüntülendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmara Bölgesi, Şehir Hastanesi, Kocaeli, Güncel

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