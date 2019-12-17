Haberler » Ekonomi » 40 yıldır takım elbise ile çaycılık yapıyor - Ekonomi

40 yıldır takım elbise ile çaycılık yapıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çay ocağı işletmeciliği yapan Hüseyin Seven, 40 yıldan bu yana takım elbise giyerek ve kravat takarak çay servisi yapıyor.

17.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:1140 yıldır takım elbise ile çaycılık yapıyor

ilçesinin Eski Borsa Sokağı'nda çay ocağı işletmeciliği yapan Hüseyin Seven, 40 yıldan bu yana işini takım elbise giyerek ve kravat takarak yapıyor. 6 yaşında Manyas'ın Boğazpınar köyünde babasının yanında çaycılık yaparak bu işe başladığını belirten Hüseyin Seven, "63 yaşıma geldim. Emekli olmama karşın hayat şartlarındaki zorluklar nedeniyle çalışmaya devam ediyorum. Üniversitede okuyan kızım var. Günümüzde emekli maaşıyla hayatımızı devam ettirmek artık neredeyse olanaksız. 2000'li yılların başında kısa bir süre mesleğe ara versem de yaklaşık 40 yıldır bu işi yapıyorum" dedi.

MÜŞTERİLER GÜLER YÜZÜNÜ VE GİYİMİNİ TAKDİR EDİYOR

Müşteri memnuniyetini düşünerek 40 yıldır takım elbise giyip kravat takarak bu işi yaptığını söyleyen Hüseyin Seven, "Bizim işimiz insanla ilgili olduğu için insanların memnuniyeti önceliğimizdir. Güler yüz ve temiz bir kıyafetle hizmet yapıldığında müşterilerimizin memnuniyeti artıyor. Ben de her sabah tıraş olup takım elbisemi giyip kravatımı takarak işime başlıyorum. Yazın sıcakta terlesem de kışın soğuk havada üşüsem de bu tarzımdan taviz vermeyeceğim. Müşterilerim benim bu giyim tarzıma alıştı. Bu vakitten sonra farklı giyinmeme alışamazlar. Müşteriler memnun, ben de memnunum" diye konuştu.

"BU GİYİMİYLE TANIDIK, ÇOK DA MEMNUNUZ"

Eski Borsa Sokağı esnafı da Hüseyin Seven'in takım elbise ile çay dağıtmasını önceleri garip karşıladıklarını ancak daha sonra alıştıklarını belirterek, "Bizler ona bu giyimiyle tanıdık, çok da memnunuz" dedi.


Balıkesir, Bandırma, Yaşam, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:20 Ethem Sancak kimdir? Ethem Sancak biyografisi ve Ethem Sancak hayatı! - Ekonomi
12:19 Kısa vadeli dış borç ekimde 118 milyar dolar oldu - Ekonomi
12:19 İş Bankası’ndan KOBİ’lerin e-fatura süreçlerine destek - Ekonomi
12:09 Mersin Toptancı Hal Kompleksi esnafı e-fatura ile ilgili bilgilendirildi - Ekonomi
12:08 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi - Ekonomi
12:06 Mansur Yavaş'tan Ankaralı çiftçilere müjde: 400 ton tohum dağıtılacak - Ekonomi
11:16 Bağcılar'da engelliler için kurulan mantar üretim atölyesi, fabrika gibi çalışıyor - Ekonomi
11:04 Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam geliyor - Ekonomi
10:40 Doğa Koleji'nde sular durulmuyor! Bursalı veliler de eyleme katıldı - Ekonomi
10:34 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
17.12.2019 12:30:16